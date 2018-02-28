Türkiye’nin yerli kripto parası 1 Mart’ta halka arz edilecek

80 milyon adet dağıtılacak olan kripto paralar halka arz süresince 1 Nexpara, 1 TL değerinden satılacak.

Türk yazılım ekipleri tarafından Türkiye’de geliştirilen yerli kripto parası Nexpara, 1-31 Mart 2018 tarihlerinde 80 milyon vatandaşı temsilen 80 milyon adet olarak halka arz edilecek. Halka arz süresince 1 Nexpara, 1 liradan satışa sunulacak. Nexpara’nın yol haritasında BDDK lisanslı ödemi sistemine başvuru yapmak ve kullanıcılarına kendine özel ATM kartı ile alışveriş imkânı sunmak da var.

Nexpara CEO’su Erkam Çömez’in açılış konuşmasının ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Nexpara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu, yabancı kripto paralara alternatif olarak çıktıklarını ve yurtdışına çıkan dövizin ülke içinde kalmasını istediklerini söyledi. Cülcüloğlu, “Nexpara Türkiye’nin ilk yerli ve milli kripto parası. Yabancı kripto paralara alternatif olarak çıktık. Bildiğiniz üzere Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar Türkiye’de çok kullanılmaya başlandı ve yurtdışına ciddi bir döviz çıkışı var bu kripto paralar yüzünden. Bizim amacımız Türkiye’nin yerli bir kripto parası olsun ve ülkemizin dövizi ülke içinde kalsın” ifadelerini kullandı.

“Nexpara’nın satış süreci 1 ile 31 Mart arasında gerçekleşecek”

Pazarlama Direktörü Cülcüloğlu, satış sürecinin tamamlanmasının ardından yerli borsalarda işlem görmeye başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: “Nexpara’nın satış süreci 1 ile 31 Mart arasında gerçekleşecek. 31 Mart bittikten sonra 1 Nisan itibariyle web cüzdanlarda satın alanlar erişebilecek. Daha sonra da yerli borsalarda işlem görmeye başlayacak. Oralarda da alım-satım yapılabilecek”.

“Hedefimiz uluslararası borsalara açılmak”

Kripto paranın 1 liradan satışa sunulacağını ifade eden Eylem Cülcüloğlu, hedeflerinin uluslararası borsalarda işlem görmek olduğunu kaydederek, “1 liradan satışa sunulacak. Toplamda da 80 milyon adet Nexpara satışta olacak. Hedefimiz uluslararası borsalara açılmak. Önümüzdeki aylarda uluslararası borsalarda Nexpara işlem görecek ve yurtdışı yatırımcısı da Nexpara’ya yatırım yapabilecek” dedi.

Web cüzdan üzerinden erişilebilecek

Kripto paranın halka arzı 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında Nexpara web sitesi üzerinden gerçekleşecek ve halka arz süresince 1 Nexpara, 1 TL değerinden satılacak. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren web cüzdan üzerinden erişilebilecek olan Nexpara’nın, Nisan ayı içerisinde yerli bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlaması hedefleniyor.

Lisanslı ödeme sistemi

Kripto para teknolojisinin ekonomik sistemde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi kripto paraların herhangi bir regülasyona tabi olmaması. Diğer ödeme sistemleri devlet tarafından kontrol edilirken kripto paralarda bu kontrol bulunmuyor. Türkiye’nin milli kripto parası olarak yola çıkan Nexpara’nın piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Denetleme Kurulu’na (BDDK) lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapmayı hedefliyor.

Kripto paraya özel ATM kartları

Yabancı kripto para kullanıcılarının yaşadığı en önemli sorunlar arasında kripto paralarını nakite çevirme sıkıntısı yer alıyor. Kripto paralar sadece borsalarda nakite çevrilebiliyor. EFT saatleri dışında ve hafta sonları kripto paraları nakite çevirmek imkansız. Nexpara’nın hedefleri arasında kullanıcılarına kendine özel ATM kartı ile alışveriş imkânı sunmak da var. ATM kartlarının Haziran 2018 tarihinde piyasaya sunulması hedefleniyor.

Ethereum mimarisi kullanılıyor

Nexpara, Ethereum mimarisini ve ağını kullanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yaparak bu sayede işlem hızlarını daha da artırıp, işlem ücretlerinin azalmasını sağlamayı hedefliyor.

‘Türkiye Kripto Para Ödeme Teknolojileri Vakfı’nı kuracak

Nexpara’nın açıkladığı hedefler arasında, Türkiye’de kripto para ve ödeme sistemlerinin gelişimi için bir vakıf kurmak da var. Üretilen 80 milyon Nexpara’nın 5 milyonu kurulacak olan bu vakfın bütçesi için ayrılmış bulunuyor. Ayrıca gelirlerinin yüzde 5’ini de vakfa bağışlayacak. Türkiye Kripto Para Ödeme Teknolojileri Vakfı’nın en önemli amacıysa blockchain teknolojileri üzerinde çalışacak gençlere istihdam sağlamak ve kripto para dünyasında Türkiye’yi önemli bir oyuncu yapmak.

Açık kaynak kodlu

Yapılan açıklamada, kripto paranın açık kaynak kodlu araçlar kullanılarak açık kaynak kodlu bir yapıda geliştirildiği kaydedildi. Şirket geliştireceği tüm uygulamaların kaynak kodlarını paylaşmayı taahhüt ediyor. Böylece isteyen kişiler kodları satır satır inceleyebilecek ve herhangi bir arka kapı olmadığından emin olabilecekler.