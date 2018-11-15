Türkiye'nin yüzde 39'u kan şekerini ölçtürmüyor

Avrupa ülkelerinde hayatları boyunca kan şekerini ölçtürmeyenlerin oranı belli olurken, Türkiye'de bu oranın yüzde 39'la zirvede yer aldığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa ülkelerinde kan şekerini hiç ölçtürmemiş kişilerin oranını inceledi. Ajans Press'in Eurostat'ın son verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de hiç kan şekerini ölçtürmeyenlerin oranı yüzde 39 olarak görüldü. Türkiye bu oran ile Avrupa'nın birincisi sırasına yerleşirken, onu yüzde 38,90 oranıyla İrlanda izledi. Buna karşın, Estonya'da kan şekerini hiç ölçtürmeyenlerin oranı sadece yüzde 6,30 olarak kaydedilirken, bu oranla listenin son sırasında yer aldı. İlk beş içerisinde yer alıp Türkiye ve İrlanda'yı takip eden diğer ülkeler ise; Hollanda, Birleşik Krallık ve Danimarka oldu.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemeye göre, diyabet başlığı altında 59 bin 100 yazılı basın haberi tespit edildi. Yazılı mecralara yansıyan haberler, başlıklarına göre incelendiğinde, son yıllarda artış hızının yükselmesi ve Türkiye'de her on yılda bir diyabetin yüzde 100 artması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.