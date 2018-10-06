İstanbul Sultangazi'de 2 gün boyunca süren Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu sona erdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda, "Din, Ahlak, Medeniyet ve Toplum", "Sosyal Medya ve Dijital Dönüşüm", "Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknoloji", "Siyaset, Birey ve Devlet", "Ekonomi, Girişimcilik ve Yöneticilik" gibi başlıklar altında birçok konu konuşuldu.

Sultangazi Belediyesinin ev sahipliğinde 2 gündür düzenlenen “Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu” sona erdi. Uluslararası sempozyuma, dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler, üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve siyaset camiasından temsilciler ile öğrenciler katıldı. “Din, Ahlak, Medeniyet ve Toplum”, “Sosyal Medya ve Dijital Dönüşüm”, “Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknoloji”, Siyaset, Birey ve Devlet”, “Ekonomi, Girişimcilik ve Yöneticilik” başlıkları altında önemli konuların ele alındığı sempozyuma öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“İnsan çalıştıkça yaşar, kendini geliştirdikçe hayattan zevk alır”

Sempozyum kapanışında konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “İki gün sonunda böyle coşkulu, heyecanlı bir şekilde oturumu kapatmak beni son derece mutlu ediyor. Gerçekten hepsi dolu dolu, 42 akademisyenimiz de fevkalade güzel konuşmalar yaptı. Her birimizin bilgiye ihtiyacı var, tazelenmeye ihtiyacı var. Bir şey daha önemli. Bilimsiz okumadan, dinlemeden yaşayabileceğimizi de tahmin etmiyoruz. Çünkü insan çalıştıkça yaşar, kendini geliştirdikçe hayattan zevk alır” dedi.

Başkan Cahit Altunay'dan Dene-Yap Teknoloji Atölyesi müjdesi

Dene-Yap Teknoloji Atölyesi'nin de Sultangazi'de olacağının müjdesini veren Başkan Altunay, “Dün sabah Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan buradaydı. Konuşmalarını yaptılar. Ardından Spor Bakanımız konuşmasını tamamladıktan sonra burada bitimine yaklaştığımız, faaliyete geçecek 2 tane gençlik merkezimizi ziyaret etmek istediler. İçerideki dizaynı fevkalade beğendiler. Bir katı bize verin dediler. Ne yapacaksınız dedim. 'Dene-Yap, yani teknoloji üretimini burada programını gerçekleştireceğiz, teknoloji yıldızlarını yetiştireceğiz' dediler. Şimdi oraya 36 ay boyunca hizmet verilecek. 36 ay boyunca ücret ödemeyeceksiniz. Tamamen bakanlığın elemanları bu teknoloji yıldızlarını orada yetiştirecek. Üreten, buluş ortaya koyan, Ar-Ge araştırmalarını yapan ama en önemlisi o laboratuvardan istifade eden çocuklar ve öğrenciler olacak” diye konuştu.

Sultangazi'de 2 gün boyunca devam eden “Türkiye'nin Yüzyılı ve Geleceği: Uluslararası Gençlik Sempozyumu” kapanışında sonuç bildirgesi yayınlandı.