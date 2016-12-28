’Türkiye’ye değer katanlar’ ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney, 5’inci yılını ’Türkiye’ye değer katanlar ödülleri’ töreni ile kutladı.

Türkiye’nin uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney, 5’inci yılını ’Türkiye’ye değer katanlar ödülleri’ töreni ile kutladı. İstanbul Florya’da gerçekleştirilen tören, kokteyl ile başladı. Törende, değişik alanlarda üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam gerçekleştiren, yenilikçi, çevreci, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlayan, söylem ve davranışlarıyla toplumsal barışa katkıda bulunan devlet adamlarına, yani Türkiye’ye değer katan kuruluşlara ve kişilere ödül verildi.

Deneyimli gazeteci/ekonomist Dr. Kazım Kılınç yönetimindeki dergi, geleneksel hale getirmeyi hedeflediği Türkiye’ye ’Değer Katanlar Ödülleri’ ile, değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi, cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Törene ödül sahiplerinin yanında siyaset, iş, bilim ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Derginin yazarları ve bu isimlere eklenen Türkiye’nin saygın isimlerinden oluşturulan jüri, tamamen objektif kriterlere ve uluslararası standartlara göre ’Türkiye’ye değer katanlar’ı belirledi.

Açılış konuşmasını yapan derginin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Kazım Kılıç, "5 yıl önce bir rüya gördüm. Dedim ki kendi mesleğimizle ve alanımızla ilgili Türkiye’de ne yapabiliriz? Türkiye bölgesinde önemli ve iddialı ülke. 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat ve dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek gibi son derece iddialı 2 büyük hedefi var. Böyle iddialı ülkenin yayın kuruluşları, gazete ve dergileri olmalı diye düşündüm. Dünyaca ünlü ekonomi dergilerinin yanın birde Türk dergisi olur diye düşündüm. Hayal ettim ve rüya gördüm. 2011 Şubat ayında düğmeye bastım. İlk yazımızda dedim ki inşallah önümüzdeki 10 yılda dergimiz Orta Asya’da, Kafkasya’da, Balkanlar’da ve Mena bölgesinde etkili dergi olur. Böyle bir dergi olursa dünyanın en büyük 10 dergisi arasına girer ve biz de bu hedefimize ulaşmış oluruz. 2’nci yılın sonunda dergimiz uluslararası havayolu şirketlerinin ’business class’ına giren bir dergi oldu. 3’üncü yılın sonunda devlet adamlarının masasına giren bir dergi oldu" dedi.

Ödülleri nasıl belirledikleri hakkında bilgi veren Dr. Kılıç, "Türkiye’ye gerçekten değer katan, istihdam üreten, üretim yapan, yatırım yapan ve ihracat yapan firmaları kutluyorum. Onları cesaretlendirmek ve yüreklendirmek için bu ödülü ortaya koyduk. Sayın Bakanımız Ali Coşkun, onursal jüri başkanlığımızı yaptı. Yazarlarımızın 3 ay süren bir toplantı sonunda ve titiz bir değerlendirme ile ödül kazanan firmaları belirledi" şeklinde konuştu.



Numan Kurtulmuş: "Türkiye, son 10-15 yıl içinde orta gelirli ülke olmaktan yüksek gelirli ülke olmaya çıktı"

Törende ’Yılın Bakanı’ seçilen, yoğunluğu nedeniyle törene katılamayan ve videolu mesaj gönderen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye, Allah’a çok şükür zor bir yılı geride bırakmasına rağmen ekonomik bakımdan ileriye gitmeye devam ediyor. Türkiye, son 10-15 yıl içinde orta gelirli ülke olmaktan yüksek gelirli ülke olmaya çıktı. İçeriden ve dışarıdan her türlü baskılara rağmen, Türkiye ekonomisine fren yaptırmaya çalışan bir sürü çevrenin varlığına rağmen başta siz değerli iş adamlarımız, sanat dünyamız, eğitim dünyamız, medya dünyamız ve bütün vatandaşlarımız olmak üzere herkes Türkiye’nin yaşadığı bu durumu ’Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ olarak görüyor. Ekonomide de ’Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ olarak görüyor. Türkiye’nin geçen seneden itibaren çok sayıda terör örgütüne karşı vermiş olduğu mücadeleye de tüm farklı çevreler; siyasi görüş, hayat tarzı ve kanaat farklılarına rağmen ülkeye vatanseverlik ruhuyla destek veriyorlar. Bundan dolayı teşekkür ederim. Türkiye’nin yaşadığı bu süreçte DEAŞ, PKK ve DHKP-C ile mücadele ederken, diğer taraftan da FETÖ ile mücadele ederken karşılaştığı bütün bu zorluklarda destek veren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. 2016 yılında bu millete en büyük geliri bizatihi kendisi vermiştir. Esas ödüle layık olan milletir. Milletimiz adına verilen ödülleri kabul ediyoruz."



Ödül kazanan kurum ve kişiler şöyle:

Yılın Bakanı: Prof. Dr. Numan Kurtulmuş (Başbakan Yardımcısı)

THY

TAV

Yıldız Holding

Ford Otosan

Rönesans İnşaat

TEB

Gaziantep

Kuveyt Türk

SOCAR

KAGİDER

Mustafa Koç

Zafer Kurtul Sabancı Holding CEO’su

Ahmet Nazif Zorlu / Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk Okutur / Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı / Esma Tuncer Aydos

Vahap Küçük / LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı

Fuat Tosyalı / Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü / Prof. Dr. Remzi Gören

Cem Seymen / CNNTürk Programcı

Derginin Özel Ödülleri:

Şekerbank

Orka Holding/Damat

Gcm Menkul Kıymetler

Tide (Türkiye İç Denetim Enstitüsü)

Crowne Plazza Otel Florya