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Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler belli oldu

Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.


Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için artık sayılı günler kaldı. 20-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada mindere çıkacak milli sporcular da belli oldu. Milli takım kadrosunda daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış isimler de bulunuyor. Dünya şampiyonalarında Rıza Kayaalp 3, Taha Akgül 2, Metehan Başar ve Yasemin Adar da birer kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sıkletinde kürsünün zirvesinde yer alan Yasemin Adar, organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Türkiye, son Dünya Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.



Macaristan'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:


Erkekler serbest stil


57 kilo: Süleyman Atlı


61 kilo: Recep Topal


65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan


70 kilo: Mustafa Kaya


74 kilo: Soner Demirtaş


79 kilo: Ayhan Sucu


86 kilo: Fatih Erdin


92 kilo: Serdar Böke


97 kilo: Fatih Yaşarlı


125 kilo: Taha Akgül



Grekoromen


55 kilo: Ekrem Öztürk


60 kilo: Kerem Kamal


63 kilo: Rahman Bilici


67 kilo: Atakan Yüksel


72 kilo: Murat Dağ


77 kilo: Fatih Cengiz


82 kilo: Emrah Kuş


87 kilo: Metehan Başar


97 kilo: Süleyman Demirci


130 kilo: Rıza Kayaalp



Kadınlar


50 kilo: Evin Demirhan


53 kilo: Zeynep Yetgil


55 kilo: Bediha Gün


57 kilo: Elif Yanık


59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak


62 kilo: Aslı Tuğcu


65 kilo: Aslı Demir


68 kilo: Beste Altuğ


72 kilo: Buse Tosun


76 kilo: Yasemin Adar



Dünya Güreş Şampiyonası için Serbest Güreş Takımı, ilk kafile olarak 18 Ekim'de Macaristan'a hareket edecek.

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