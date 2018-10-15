Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için artık sayılı günler kaldı. 20-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada mindere çıkacak milli sporcular da belli oldu. Milli takım kadrosunda daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış isimler de bulunuyor. Dünya şampiyonalarında Rıza Kayaalp 3, Taha Akgül 2, Metehan Başar ve Yasemin Adar da birer kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sıkletinde kürsünün zirvesinde yer alan Yasemin Adar, organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Türkiye, son Dünya Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.
Macaristan'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Recep Topal
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Ayhan Sucu
86 kilo: Fatih Erdin
92 kilo: Serdar Böke
97 kilo: Fatih Yaşarlı
125 kilo: Taha Akgül
Grekoromen
55 kilo: Ekrem Öztürk
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Rahman Bilici
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Murat Dağ
77 kilo: Fatih Cengiz
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Metehan Başar
97 kilo: Süleyman Demirci
130 kilo: Rıza Kayaalp
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Bediha Gün
57 kilo: Elif Yanık
59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak
62 kilo: Aslı Tuğcu
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Beste Altuğ
72 kilo: Buse Tosun
76 kilo: Yasemin Adar
Dünya Güreş Şampiyonası için Serbest Güreş Takımı, ilk kafile olarak 18 Ekim'de Macaristan'a hareket edecek.