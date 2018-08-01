5 zam yapmasını, "Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir" şeklinde değerlendiren TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, ekonomideki gidişatın toparlanması için üretim odaklı büyümenin şart olduğu bir ortamda, KOBİ’ler başta olmak üzere üretim yapan tüm işletmeleri zora sokacak bu zam oranının, ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, BOTAŞ’ın doğalgaz fiyatlarına yaptığı zammın, Türkiye sanayisini ve iş dünyasını derinden etkileyeceğini söyledi. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz fiyatına 49.5’lik zammın yanı sıra sanayide kullanılan doğalgazın fiyatına da yüzde 14’lük bir artış olacağını belirten TÜRKONFED Başkanı Turan, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için enerjinin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği böylesine kritik dönemde, sanayide maliyetleri artıracak, üretim ve yatırım iştahını azaltacak, ihracat kaybına neden olacak, cari açık ve enflasyonu olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirten Turan, "Bugün sanayide maliyetlerin önemli bir kısmını enerji (doğalgaz-elektrik) fiyatları oluşturmaktadır. İşletmelerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde artıracak olan bu zam, borç, nakit sıkıntısı, dövizdeki dalgalanma ve ekonomide yaşanan durgunluk nedeniylehalihazırda oldukça zor günler geçiren üreticiyi olumsuz etkileyecektir" dedi.

Yüksek zammın sanayici ve iş insanlarının üretim maliyetleriyle birlikte rekabet gücüne de zarar vereceğini vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Turan, ekonomi yönetiminin OVP ile birlikte ekonomide üretme istediği canlandırıcı politikaların uygulanmasını da zorlaştıracağını kaydetti.

Turan, "Ülkemizin ekonomik olarak içinden geçtiği bu zor dönemde tek çıkış yolu ancak ve ancak katma değerli üretimdir. Ekonomideki gidişatın toparlanması ve üretim odaklı büyümenin şart olduğu bir ortamda, üretimi baltalayacak bu oranda bir zam, zincirleme olarak beraberinde, enflasyon, ihracat, cari açık, canlanma, yeni yatırımlar ve istihdam üzerinde olumsuz pek çok etkiyi getirecektir. Enerji yoğun sektörlerin girdi maliyetlerinde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere üretim yapan tüm işletmelerimizin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için serbest piyasa koşullarından uzaklaşmadan ve makroekonomik dengelere de zarar vermeden bu zam oranının ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye güveni hızla güçlendirmeliyiz"

"Dış girdi maliyetlerimizi kontrol edebilmek için paramızın değerini koruyabilmek, bunun için kararlarımızı zamanında ve sorumluluk bilinci içinde almak zorundayız" diyen Turan, makroekonomik dengelerin korunması, sanayi odaklı bir büyüme ile sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolunun kurumsal yönetimden geçtiğini de aktardı.

Turan, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye, hukukun üstün, yargının işlevinin tam bağımsız, kamu yönetiminde hesapverirliğin egemen olacağı temel yapısal reformları bir an önce gerçekleştirmeli; yönetime ve ekonomiye güveni hızla güçlendirmelidir".