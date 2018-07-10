Dönem Parlamentosu ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, Ekonomi, Bürokrasi ve Eğitim’de 4.0 zamanı. Tüm siyasi partilerin uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa edilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir dönemin başladığına işaret eden ve 27’nci Dönem Parlamentosu’na çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “TÜRKONFED olarak, 24 Haziran seçimlerinin ardından kurulan 27. Dönem Parlamentosu’na ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabineye başarılar diliyoruz. İş dünyası olarak önümüzdeki süreçte uzlaşma kültürüyle politikada yaşanacak normalleşmenin, demokratik ve ekonomik reformlarla desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Turan, liyakat esasıyla bürokraside yaratılacak verimliğin yatırım süreçlerini hızlandıracağını, eğitim reformu ile de nitelikli insan kaynağına yatırım yapılacağını aktardı.

“En önemli sermayemiz insan kaynağı” diyen Turan, şunları ifade etti:

“Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, Ekonomi, Bürokrasi ve Eğitim’de 4.0 zamanı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir. Yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odaklı bir üretim ve ihracat; Merkez Bankası’nın kurumsal bağımsızlığı, sene başından bu yana TL’de yaşanan değer kaybının iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ilişkisinin doğru kurgulanması, güven temelli yatırım ortamının geliştirilmesi için adımlar atılması ve reformlardan vazgeçilmemesi; yani büyüme değil kalkınma odaklı bir ekonomik model ve gelişmiş bir demokrasi anlayışı Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi yeniden kazandıracaktır.”