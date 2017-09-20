TÜRKONFED İDK Komisyonu’ndan iş kadınlarına çağrı

Yasemin Açık, 35 kadın derneğinin üyelerine gönderdiği mektupta, Ekim-Kasım 2017 döneminde Türkiye genelinde yapılacak olan oda ve borsa seçimlerinde aktif olmaları çağrısında bulundu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu’ndan üyelerine Ekim-Ağustos 2017 döneminde Türkiye genelinde yapılacak olan oda ve borsa seçimlerinde aktif olun çağrısı yapıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık imzalı olarak Türkiye genelindeki 35 kadın derneğinin üyesi iş kadınlarına gönderilen mektupta, “Türkiye’nin önemli kuruluşları olan odalarımızın ve borsalarımızın seçimlerinde ve yetkili kurullarında iş kadınlarımızın topuk seslerini duymak, kadının organizasyon yeteneği ve zekâsı ile oda ve borsa yönetimlerinde görev aldığını görmek en büyük dileğimiz” denildi.

Türkiye’de son derece önemli bir yapılanma olan oda ve borsaların çeşitli kademelerinde iş kadınlarının da yer alması için TÜRKONFED İDK Komisyonu olarak çalışmaya başladıklarını anlatan Prof. Dr. Yasemin Açık, şöyle devam etti: “Bulundukları yerin ticari, sınai ve ekonomik parlamentosunu oluşturan oda ve borsaların yasalar çerçevesinde yerine getirmesi gerekli görevleri yanı sıra bulundukları bölgenin ticari ve sınai kalkınmasında da önemli bir rol oynadıkları açıktır. Bütün kurulan şirketlerin ve tacirlerin üye olmasının zorunlu olduğu oda ve borsalar 1,5 milyonu aşkın şirket ve taciri temsil etmektedir. Bu büyük yapının içerisinde Türkiye genelinde çok sayıda şirket sahibi iş kadını varken, bu iş kadınlarının oda ve borsa yönetimlerinde, yetki ve karar mekanizmalarında yeterince yer almamaları oldukça düşündürücüdür. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise odaların işleyiş ve görevlerinin yeterince bilinmemesi ve iş kadınlarının bu görevlere çok fazla sayıda aday olmamasıdır. Öncelikli olarak, iş kadınlarının temsile yetkili oldukları şirketin hangi grupta yer aldığını, oy kullanma ve seçilme kriterlerine uygun olup olmadıklarını bağlı bulundukları odalardan kontrol etmeleri, güç birliği yaparak bulundukları illerde kadın adaylar çıkarmaları ve bu kadın adayları desteklemeleri gerekmektedir”.