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14 Ağustos 2018 12:00

TÜRKONFED’den hükümete ve Türk iş dünyasına çağrı

TÜRKONFED, hükümete ve Türk iş dünyasına çağrıda bulundu.

TÜRKONFED’den hükümete ve Türk iş dünyasına çağrı

14 Ağustos 2018 12:00



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), hükümete ve Türk iş dünyasına çağrıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada; yönetim kurulu olarak, Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ekonomik ve politik süreç ile ilgili ortak görüşleri şöyle bildirdi;



"Hükümetimizin, yaşanan süreçle ilgili serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde kalarak, ekonomik ve yapısal reformları devam ettirmek yönündeki karar ve inancına desteğimiz tamdır. Anadolu iş dünyası ve KOBİ’lerimiz işinin başındadır; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin lokomotif gücü olmaya devam edecektir ve ülkemiz ekonomisinin bu gücünü etkin kullanabilmesi, ’sipariş-ödeme-teslimat-tahsilat’ döngüsünün devamlılığıyla gerçekleşecektir. KOBİ’lerin ve 40 bine yakın şirketi temsil eden iş insanlarının üye olduğu bir çatı kuruluş olarak, Türkiye ekonomisinin, sürdürülebilir büyüme, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma evresi oluşturmasını önemsiyoruz.


Orta Vadeli Program’ın açıklanmasından önce, KOBİ eksenli politika önerilerimizi paylaşmak ve tartışmak adına istişare kanallarının açık tutulması, ’ortak akıl’la Türk ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının oluşturması için hükümetimiz ve tüm iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmaya hazırız".




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