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12 Mayıs 2018 13:55

TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İstanbul’da gerçekleştirilen 13’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetimini belirledi.

TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu

12 Mayıs 2018 13:55

Yapılan seçimde TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan oldu.


Üyesi olan 29 federasyon ve 235 dernek ile bölgesel ve sektörel iş dünyası örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) İstanbul’da gerçekleştirilen 13’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Orhan Turan seçildi. Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu Üyeleri de belirlenirken, bir önceki döneme göre yönetimdeki kadın üye sayısı yüzde 100 artarak, ağırlığını yüzde 23’e yükseltti.



“Bizi biz yapan değerlere bağlı kalacağız”


TÜRKONFED’de başkanlık bayrağını devralan Orhan Turan Genel Kurul’un sonunda yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Bizler, TÜRKONFED’i oluşturan her bir sivil toplum gönüllüsü, gücümüzü aldığımız temel ilkenin; bağımsızlık ve gönüllülük esaslı yapımız olduğunun bilincindeyiz. Bizler, asıl potansiyelimizin, birlikte çalışarak üretmekten, bizi ’biz’ yapan temel değerlere bağlı kalmak ve geleceğe taşımaktan geçtiğini biliyoruz. TÜRKONFED’in en önemli başarısının Türkiye’nin farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası örgütlerini yani SİAD’ları konfederasyon çatısı altında ’biz’ olma bilinciyle bir araya getirmesinden kaynaklanmaktadır.”




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