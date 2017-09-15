Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 15:48

Turna yemişi, mide rahatsızlıklarına alternatif tedavi

Türkiye’de turna yemişi olarak bilinen cranberry isimli meyvenin tüketimi; idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı olduğu gibi mide hastalıkları konusunda da alternatif olarak önerilebilen yöntemlerden biri olduğu açıklandı.

Turna yemişi, mide rahatsızlıklarına alternatif tedavi

15 Eylül 2017 15:48


Soslarda, tatlılarda ek malzeme veya kuru meyve olarak çeşitli şekillerde tüketilen turna yemişi (cranberry); idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı olduğu gibi mide hastalıkları konusunda da alternatif olarak önerilebilen yöntemlerden biri olduğu açıklandı. Tel Aviv Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin yapmış olduğu çalışmalara göre; turna yemişi tüketimi, bakteri tutunmasını engelleyici işlevi sayesinde, mide hastalıklarına karşı koruma sağlayabiliyor. Gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına sebebiyet veren helicobacter pylori bakterisinin mide duvarlarına yapışmasını engelleyerek, midede meydana gelebilecek enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabiliyor.



Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına alternatif tedavi; turna yemişi


Uzmanlar, bakterilerin hücre veya dokulara yapışması vücutta enfeksiyon oluşacağının habercisi olduğunu belirtirken, turna yemişi içeriğindeki proantisiyanidin (PACs) olarak adlandırılan bileşenler sayesinde bakteri yapışmasını önleyici özelliklere sahip olduğunu bildirdi. Bu nedenle turna yemişi tüketimi, idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı olduğu gibi mide hastalıkları konusunda da alternatif olarak önerilebilen yöntemlerden biri olduğu açıklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç