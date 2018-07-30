Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 09:30

Turna.com ve TEB’ten işbirliği

Uçak bileti karşılaştırma ve satın alma platformu Turna.

Turna.com ve TEB’ten işbirliği

30 Temmuz 2018 09:30

com, TEB ile yıl sonuna kadar devam edecek kampanya hazırladı. İki marka, müşterilerine avantajlı hizmetler sunmasının yanı sıra, prestijli hava yolu firmalarıyla da işbirliği kurup, yüksek fiyatlı uçak biletlerine rekabetçi indirimler sağladı.



com ile TEB’in dijital bankacılık hizmetini sunan CepteTEB müşterilerine kampanya hazırladı. Buna göre; 2018 yılı sonuna kadar alınan uçak biletlerinde yüzde 20 indirim avantajı sunuldu.



Başka sektörden markaları takip eden farklı kitlelerle iletişime geçebilmeyi önemsediklerini dile getiren Turna.com CEO’su Dr. Kadir Kırmızı, TEB ile yaptıkları işbirliğini şöyle anlattı: “Bu kampanya sayesinde, CepteTEB’in seyahat etmeyi seven dijital müşteri kitlesini, Turna.com’un bin 300’den fazla hava yolu üzerinden sağladığı sınırsız uçuş dünyası ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde Turna.com’un seyahat eden ve yenilikleri seven müşteri kitlesini CepteTEB’de sunulan avantajları kullanmaya teşvik ediyoruz. Her iki müşteri kitlesi için de çok avantajlı bir kampanya oluşturduk. CepteTEB müşterilerinin, Turna.com üzerinden satın alacakları uçak biletlerinde yüzde 20 indirimden yararlanacakları kampanyanın süresini de özellikle uzun tuttuk. Bu sayede, fırsatı kaçırmak söz konusu olmayacak”.



Söz konusu işbirliği kapsamında iki marka, pek çok seyahatseverin listesinde olan, ancak rotaların uzunluğu nedeniyle fiyatların yüksek olduğu Uzak Doğu ülkelerine seyahat imkanı için global hava yolu firması Emirates ile de biraraya geldi. Yakın zaman önce tamamlanan kampanyada Turna.com, TEB ve Emirates, Uzak Doğu destinasyonuna sahip uçak biletlerinde yüzde 40’a varan indirimler sundu. Sadece Uzak Doğu’ya değil; Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de Airbus A380 konforuyla indirimli uçma imkanı sağlandı. Kampanyaların sektöre yenilik getirdiğini dile getiren Kırmızı, “Bu tip kampanyaların en güzel yanı seyahati özendirmeleri. Turna.com’un özgürce seyahat etmeyi kolaylaştırmaya dönük olarak sektöre getirdiği yenilikler de bu kampanyalar sayesinde amacına ulaşmış oluyor. Yeni bir yer keşfetmek isteyen herkesin kullanabileceği bir fırsat” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç