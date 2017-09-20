Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 13:19

Turnuva öncesinde Özgecan Aslan’ın kabri ziyaret edildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, mücadele edeceği Özgecan Kadınlar Basketbol Süper Lig Hazırlık Turnuvası öncesinde Özgecan Aslan’ın kabrini ziyaret etti.

Turnuva öncesinde Özgecan Aslan’ın kabri ziyaret edildi

20 Eylül 2017 13:19

Ziyarette turnuvada yer alan diğer takımların temsilcileri de yer aldı.


Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 20-24 Eylül tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Özgecan Kadınlar Basketbol Süper Lig Hazırlık Turnuvası’nda mücadele edecek. Turnuvada Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyesi, Adana ASKİ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Orman Gençlik takımları yer alıyor.



Özgecan Aslan’ın kabrine ziyaret


Çukurova Basketbol maçının öncesinde ise Galatasaray adına Başantrenör Marina Maljkovic, takım kaptanı Işıl Alben ve Takım Menajeri Özge Alev, diğer takımların temsilcileriyle birlikte Özgecan Aslan’ı kabri başında ziyaret etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç