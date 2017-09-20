Turnuva öncesinde Özgecan Aslan’ın kabri ziyaret edildi

Ziyarette turnuvada yer alan diğer takımların temsilcileri de yer aldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 20-24 Eylül tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Özgecan Kadınlar Basketbol Süper Lig Hazırlık Turnuvası’nda mücadele edecek. Turnuvada Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyesi, Adana ASKİ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Orman Gençlik takımları yer alıyor.

Özgecan Aslan’ın kabrine ziyaret

Çukurova Basketbol maçının öncesinde ise Galatasaray adına Başantrenör Marina Maljkovic, takım kaptanı Işıl Alben ve Takım Menajeri Özge Alev, diğer takımların temsilcileriyle birlikte Özgecan Aslan’ı kabri başında ziyaret etti.