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25 Haziran 2018 12:43

TÜROB: “Ekonomide yeni bir atılım dönemi bekliyoruz”

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk.

TÜROB: “Ekonomide yeni bir atılım dönemi bekliyoruz”

25 Haziran 2018 12:43

Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır. Ekonomide yeni bir atılım dönemi bekliyoruz” dedi.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem milletvekili genel seçimi sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Bayındır, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri milletçe birlikte başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Halkımız kararını vermiştir. Kazanan demokrasimiz olmuştur. Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır. Turizm, Türkiye ekonomisinin vazgeçilmezidir. Yeni dönemde kurulacak hükümet ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinde turizmde atılım dönemini başlatacağımızı umuyoruz. Bu dönemde yapısal reformlar hızlandırılmalı ve ekonomi ana gündem maddesi olmalıdır. Ekonominin ve dolayısıyla sektörümüzün büyümesi, gelişmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”




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