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10 Temmuz 2018 09:56

TÜROB’dan yeni kabine açıklaması

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yeni kabineyle ilgili yaptığı açıklamada “Yeni kabine ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinde hem Türkiye ekonomisinde hem de turizmde yeni bir atılım döneminin başlatılacağını umuyoruz” dedi.

TÜROB’dan yeni kabine açıklaması

10 Temmuz 2018 09:56



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, yeni kabineyle ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin milletçe birlikte başarılı bir şekilde tamamlandığını vurgulayan Başkan Bayındır, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Yeni kabine ile uyumlu ve daha da yüksek bir motivasyonla çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinde hem Türkiye ekonomisinde hem de turizmde yeni bir atılım döneminin başlatılacağını umuyoruz” dedi.



"Bakanımız Ersoy ile turizmde büyük hedeflere yürüyeceğiz"


Bayındır, mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizim Bakanı olarak kabinede yer alacak olmasını şu şekilde değerlendirdi: “Sektörün içinden gelen meslektaşımızın, Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bunu turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bakanımız ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve havayolu kuruluşu sahibi olarak Sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz.”




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