“TÜRSAB seçimleri 2-3 Aralık’ta yapılıyor”

Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ahmet Duymaz, TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu’nun 2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığını beyan etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanan 23. Olağan Genel Kurulu’nun Başaran Ulusoy yönetimi tarafından “güvenlik” gerekçesiyle ertelenmesine acentalardan ve kamuoyundan büyük tepki gelmişti. TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Yapmış olduğu itirazda 5362 sayılı kanunun 49. maddesine göre vurgu yapan Erdem dilekçesinde, “Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim tarihleri, Bakanlar kurulu tarafından 1 yılı geçmemek üzere ertelenebilir” ifadesine yer verilerek TÜRSAB Yönetim Kurulu’nun aldığı genel kurul erteleme kararının yok hükmünde olduğunu belirtti.

TÜRSAB Yönetiminin ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesine göre açıkça suç işlediğini belirten Erdem, yazılı dilekçesinde şunlara yer verdi:

“Malumlarınız olduğu üzere, TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı 26 Kasım 2017 Pazar günü saat:10:30’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu’nda gerçekleşmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı için aynı gündemle, 02 Aralık 2017 Cumartesi günü saat:10:30’da, seçimlerin ise ikinci toplantıyı takip eden 03 Aralık 2017 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ne var ki, 26 Kasım 2017 Pazar günü mevcut TÜRSAB Yönetim Kurulu 23 Olağan Genel Kurulu erteleme karar almıştır. Karar aynen şu şekilde acentelere bildirilmiştir: ’Genel Kurul salonunda ciddi bir kaos yaşanacağı ön görüldüğünden ve Toplantı esnasında huzur ve sükunetin kontrol edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından 23. Olağan Genel Kurulu’nun ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.’ 5362 sayılı kanunun 49. maddesine göre ’Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim tarihleri, Bakanlar kurulu tarafından 1 yılı geçmemek üzere ertelenebilir’ Hükmü gereğince alınan karar yok hükmündedir.

Ayrıca TCK M.301 Kapsamında Devlet Organlarına karşı suç teşkil etmektedir. Mevcut TÜRSAB Yönetim Kurulu’nun hiçbir hukuki temele dayanmayan bu kararına itiraz etmekteyiz. TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu’nun Kanun gereği daha önceden duyurulduğu gibi 2-3 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşmesini talep etmekteyiz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.”

“SEÇİMLERE ENGEL YOKTUR”

TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem’in yazılı itiraz dilekçesini değerlendiren Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, seçim kurulu davalarına bakan 9.Asliye Ceza Mahkeme Hâkimi Ahmet Duymaz konuyu değerlendirdi. Hakim Ahmet Duymaz, TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem’in itiraz başvurusunu haklı bularak, “TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulun 2-3 Aralık 2017’de yapılmasında herhangi bir engel yoktur” görüşünde bulundu.

ERDEM’DEN KONGRE ÇAĞRISI

Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, “Mevcut TÜRSAB yönetiminin üyelere hesap verme yeri olan genel kuruldan kaçma hamlesini bertaraf ettik. 23. Olağan Genel Kurulumuz olması gereken günde 2-3 Aralık tarihinde İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızı genel kurula, birliğimize, mesleğimize kısacası demokrasimize sahip çıkmaya bekliyoruz. TÜRSAB kişilerin değil, 10 bin acentanın bir değeri, Türkiye’nin turizm lokomotifidir ” dedi.