TÜRSAB ve TUREB’ten işbirliği

Türk turizminin iki önemli kurumu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Rehberler Birliği (TUREB), kaçak acentecilik ve rehberlik faaliyetlerinin önlenmesi, turizmde sunulan hizmet kalitesinin üst seviyelere çekilmesi, Türkiye’nin tanıtımına destek sağlanması gibi hususları içeren bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen işbirliği protokol törenine; TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı ve tur rehberleri ile basın mensupları katıldı.

“İlk 7 aylık dönemde 21,6 milyon turist ağırladık”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün bu sene başarılı bir sezon geçirdiğine vurgu yaparak, “İlk 7 aylık dönemde 21,6 milyon turist ağırladık. Henüz rakamsal veriler açıklanmadı ancak 15 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi sağlanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bu güzel tabloyu sürdürülebilir kılmak adına turizm, altyapı çalışmalarına daha da önem veriyoruz. Sektördeki ihtiyaçları da yakından takip ediyoruz. Ülkemize gelen misafirlerin doğru, eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde hizmet alabilmesi, inisiyatif kullanarak önemli bir işbirliğini başlatıyoruz” diye konuştu.

“Rehberlik eğitimi alan öğrenciler staj yapmak için acente bulmakta zorlanmayacak”

Yaklaşık 7 bin 500 kayıtlı acentenin ve rehberlerin faydalanacağı bir sistem oluşturulduğunun altını çizen Başkan Bağlıkaya, işbirliği protokolünde yer alan hizmetlerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

“Kanun dayanağı olan iki sektör kurum olarak turizm sektörünün gelişmesi, kurumlarımızın günün koşullarına uygun hale gelmesi, denetimler konusunda dijital altyapının oluşturulması ve sosyal sorumluluk alanında ortak projeler geliştirilmesi için bir araya geldik. Turizmin önemli sorunlarından biri olan nitelikli eğitim sorununu da bu anlaşma vesilesiyle bir nebze olsun çözmüş olacağız. Rehberlik eğitimi alan öğrencilerimizin üye acentelerimizde zorunlu staj konusunda da işbirliği yapacağız. Bunun yanında bir acentenin rehber arayıp, rehberin de acente aradığı bir süreç yaşadık. Bazen acenteler rehber bulamıyorlar; bazı rehberlerimiz de çalışacak acente bulamıyorlar. Bununla ilgili dijital bir platform oluşturduk. Bu platform da pazartesinden itibaren devreye girecek. Verilerin paylaşıldığı iş arayan veya tur arayan rehberin kendi adını yazdıracağı aynı zamanda acentenin de hangi konuda nerede rehber arıyorsa onu oraya yazacağı ve bu iki tarafı buluşturacak bir platform hazırladık. 7 bin 500 tane acente buraya girerek acente belge numarasını ve bizim belirleyeceğimiz platforma giriş yapabileceği bir kimlik bilgisi girerek kaç adet rehberimiz oraya kayıtlı olacaksa onların tamamına ulaşma şansına elde edecek.”

“Bugüne kadar bakanlığa 100’ün üzerinde belge iptali dosyası gönderdik”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kaçak faaliyet gösteren acente ve rehberlere yönelik mücadelelerini de devam ettiklerini kaydederek bugüne kadar 100’ün üzerinde belge iptali dosyasını bakanlığa gönderdiklerini söyledi. Bağlıkaya, "Her meslek grubunda olduğu gibi seyahat acentesi olup, rehberlik yapanlar; rehber olup seyahat acenteciliği yapmaya çalışanlar var. Dolayısıyla bunları kendi aramızda sıkı bir işbirliğiyle daha tespit etme ve meslekten men etme imkanına sahibiz şuanda. 100’ün üzerinde belge iptaliyle bakanlığa dosya gönderdik. Devam da ediyoruz” dedi.

“İşbirliği protokolünü çok önemsiyoruz”

TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı ise imzalanan protokolü çok önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu: Biz turist rehberlerinin ülkenin tanıtımında daha etkin rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Protokolün içerisinde bizim açımızdan dikkat çeken bir nokta var; turlarda misafirlerle bire bir temas halinde olan rehberler. Ülkenin tanıtımının ve turizmdeki gelişiminin sürdürülebilir olması, daha ileriye taşınabilmesi adına biz gruplarında olumlu intiba edinmiş olan misafirlerin kısa görüntülerini kendilerinden izin alarak rehberlerin almasını, iç ve dış tanıtım organizasyonlarında bunların kullanılmasını düşündük. İşbirliğimiz nerede eksik alan varsa onları tamamlamak eksiklikleri gidermek adına önemli olacak. Yani burada işin özü şu; işbirliği bence turizm sektöründe özellikle yasası olan iki kurum açısından çok önemliydi. Firuz Bey ve ekibi yönetime geldikten sonra biz bunu çok önemsedik. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Dolayısıyla protokolü önemsiyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Türkiye Rehberler Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.