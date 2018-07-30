TÜRSAB’ın denetim yetkileri artırıldı

Son günlerde turistlere yönelik uygulanan fahiş fiyat uygulamaları, Acenta belgelerinin kiraya verilmesi ve bazı acentalara ait TÜRSAB belgelerinin, UBER faaliyetlerinde kullanılması ile ilgili şikayetler üzerine, TÜRSAB’ın müracaatı ile harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 İl Valiliğine dağıtımlı olarak yayınladığı genelgeyle TÜRSAB’ın denetim yetkisinin sınırlarını genişletti.

Cuma günü 27.07.2018 yayınlanan 14495848-321.99 -631240 numaralı/sayılı genelgeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, süreci hızlandırmak için tek başına denetim yapma ve savunma almayı, TÜRSAB’ın yapabilmesi için yetki verdi. Bürokratik sürecin kısaltılmasını amaçlayan genelgede bu tavır, "Ülke turizmine zarar verici faaliyetlerde bulunan acentalara yönelik denetimler ve denetimlere ilişkin idari işlemlerin hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması önem arz etmektedir" denilerek ifade edildi.

TÜRSAB ‘doğrudan belge iptalini’ isteyebilecek

Genelgeyle verilen yetki sayesinde TÜRSAB, müşteriyi aldatan ve ülke turizmine zarar veren seyahat acentalarını tek başına denetleyip, savunmasını alabilecek. Yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranan acentelerin hakkında hazırladığı dosyaları ise ‘doğrudan belge iptali’ istemi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletebilecek.

Benzeri isimle belge alınamayacak

Yönetmeliğin TÜRSAB’a tanıdığı yetki ile müşteriyi aldatan, ülke turizmine zarar veren faaliyetlerde bulunan seyahat acentalarının, işletme belgesi iptal edildikten sonra benzeri veya andıran isimlerle belgenin başka bir kişi veya kurum tarafından yeniden alınması da mümkün olmayacak.