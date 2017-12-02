TÜRSAB’ın ertelenen olağan genel kuruluna tepki geldi

Olağan Genel Kurulun ertelenme kararını protesto etti.

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği’nin (TÜRSAB) 2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılması gereken 23.Olağan Genel Kurulu mevcut yönetim tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Güçlü TÜRSAB Platformu Kurucusu ve TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem ile destekçileri kararı protesto etmek için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi önünde toplandı.

"Bugün, TÜRSAB tarihine ‘kara gün’ olarak geçecektir"

Erdem, yaptığı basın açıklamasında, "2-3 Aralık 2017 tarihinde yapılması gereken TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurulu; hepimizin bildiği gibi sudan bahanelerle, sebepsiz, mesnetsiz ve yetkisiz bir şekilde mevcut başkan ve yönetim kurulu tarafından maalesef ertelenmiştir. 5 bine yakın delegenin oy kullanacağı Genel Kurulumuzda Sayın Başaran Ulusoy ve ekibi, seçimi kaybedeceğini anladığından yetkisiz bir şekilde genel kurulu erteleme kararı almıştır.Gerekçe olarak da ’Genel Kurul güvenliğini sağlayamayacağını’ ileri sürmüş, komik bulduğumuz bu gerekçeyle, TÜRSAB mevcut yönetimi mülki amirlerimizi töhmet altında bırakmıştır. Bugün 2 Aralık 2017, 45 yıllık TÜRSAB tarihine ’kara gün’ olarak geçecektir" dedi.

"Genel Kurulumuzda bu gibi anlayışları tarihin karanlıklarına gömeceğiz"

Mevcut başkan ve yönetim kurulunu şiddetle kınadıklarını ifade eden Erdem, "Biz burada, mevcut başkan ve yönetim kurulunu ferdi, keyfi, pervasız ve kanun tanımaz bir anlayışla sergiledikleri bu tutum ve davranışlarından dolayı tüm meslektaşlarımız adına şiddetle kınıyoruz. Bir daha bu gibi günlerin yaşanmamasını Yüce Allah’tan diliyoruz. Yapılacak olan Genel Kurul’da bu haksız uygulamalara bizi maruz bırakan, haklarımızı ihlal eden mevcut başkan ve yönetim kurulundan da hesap soracağız. Genel Kurulumuzda bu gibi anlayışları tarihin karanlıklarına gömeceğiz" ifadelerini kaydetti.

"Demokratik haklarımızın iade edilmesini istiyoruz"

Yönetimi istifaya davet eden Erdem, "Kendi seçimini dahi yapmaktan kaçınan, aciz olan bu anlayışın, bu yönetimin artık görevini bırakması ve istifa etmesi gerekiyor. Daha becerikli daha liyakat sahibi arkadaşlarımız bu göreve taliptir. Onların başa gelmesini istiyoruz ve Türkiyemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Ülkemizi diz çöktürmeye mecbur bırakan şer güçlerle mücadele eden hükümetimizin projelerine katkı koymamız gerekir. Başarısız olan milyarlarca dolar kaybına uğrayan turizm sektörünü kalkındırmak, güçlendirmek ve bu krizden kurtulmak için sektörün lokomotif kurumu olan TÜRSAB’ın artık asli görevine dönmesi gerekir. Akçeli işlerden uzak olması gerekir. Önümüzdeki kongrenin Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bir an önce tarihinin belirlenip demokratik haklarımızın iade edilmesini istiyoruz" dedi.