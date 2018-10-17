TUSAŞ 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı

Protokoller ile bu yıl toplamda yaklaşık bin öğrencinin programa alınması planlanıyor. Törende, Kredi ve Yurtlar Kurumu da programa destek veren bir protokol imzalayarak bir ilkin yaşandığı kaydedildi.

Stajyer Mühendis Programı için 40 üniversitenin katılımı ile Türkiye'nin önemli işbirliğine imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Savunma Sanayine doğrudan katkı sağlamak için önemli bir aşama daha kaydetti. Yerlileşme ve millileşmede genç mühendisleri bir an önce hazır etmek, genç mühendislerden en kısa sürede verim almak ve yarının projelerinin gerçekleşmesini en kısa sürede sağlamak hedefiyle Türk üniversitelerinden yetişen en parlak öğrencilere ulaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Stajyer Mühendis Programı'na ve gençlere verdiği önemin altını bir kez daha çizmiş oldu.

Anlaşma sağlanan 20 üniversitenin yanı sıra, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile de bir ilk gerçekleştirilerek protokol imzalandığı belirtildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu böylece, Stajyer Mühendis Programı kapsamında Ankara dışından üniversitelerden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde Stajyer Mühendis Programı'na katılan öğrenciler böylece Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vereceği kontenjanlar doğrultusunda konaklama fırsatı elde edebilecek.

Son protokoller; 20 üniversite rektörü, Kredi ve Yurtlar Kurumu temsilcisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil arasında imzalandı. İmzalanan protokole ilişkin konuşma yapan Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, stajyer mühendis programının önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Kotil, "Devletimizin bizlere verdiği büyük görevler ve büyük projeler var. Bu projeleri gerçekleştirmek adına başvurduğumuz tek kaynak üniversitelerimiz. Hedeflerimize varmak için siz çok değerli üniversitelerimiz ve değerli öğrencilerimiz ile birlikte bugün burada imzaladığımız protokol, ülkemizin gelecekte kalkınmasında fayda sağlayacak. Sizlerle birlikte, mühendis sayımızı artıracağız, gençlerimiz ile projelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Stajyer mühendis programı nedir?

Programa, üniversitelerin 3'üncü veya 4'üncü sınıflarında makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabilecek. Stajyer mühendis olarak çalışacak adayların haftada en az 1 tam gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ‘de çalışacak. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek. Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak, Kredi ve Yurtlar Kurumu imkanlarından faydalanacak ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii çalışmaları için de ücret ödenecek.