TUSKON davasında 7. gün

günün duruşması başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üye şirketlerine yönelik 21 tutuklu 25 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı’nın aralarında bulunduğu 21 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma tutuklu sanık Mehmet Zenginer’in ifadesiyle devam ediyor.

Öte yandan, duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın “anayasayı ihlal”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenmişti.

İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü, İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer’in de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari’nin “örgüt üyeliği” suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.