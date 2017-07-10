Tuzla, 15 Temmuz Destanı’nın 1. Yıldönümüne Hazır

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Tuzla’da da anma etkinlikleri düzenlenecek. 11-16 Temmuz tarihleri arasında “15 Temmuz Destanı” başlığı altında gerçekleştirilecek etkinliklere Tuzla Sahil Meydanı ev sahipliği yapacak. 11 Temmuz’da Mehteran gösterisi ile başlayacak etkinlikler, 5 gün boyunca her gün saat 21.00’de başlayarak devam edecek.

15 Temmuz Destanı Anma Etkinlikleri, 11 Temmuz’da Başlayacak

Tuzlalılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yine tek vücut olacak. Tuzla Sahil Meydanında düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında ilk program 11 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Program kapsamında Mehteran gösterisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Ufuk Akın ve Semazen Gösterisi, Fehmi Demirbağ ile söyleşi ve Şühedanın İzinde isimli tiyatro gösterimi olacak.

Etkinliklerin ikinci gününde 12 Temmuz Çarşamba günü Mehteran Gösterisi, Ufuk Akın ile Semazen gösterimi ve Grup Genç eserleriyle programda yer alacak.

Anma etkinliklerinin üçüncü günü olan 13 Temmuz Perşembe günü Mehteran Gösterisi ve Duygu Canbaş moderatörlüğünde Buket Aydın, Nihan Günay ve Işık Açıkkar’ın konuk olduğu 15 Temmuz paneli Tuzlalılar ile olacak.

15 Temmuz’da Demokrasi Nöbeti Tutulacak

14 Temmuz Cuma ise günü Mehteran Gösterisi ve Pelin Çift Moderatörlüğünde Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in konuk olarak katıldığı ‘Tarihten Yansımalar’ programı serisinde Darbeler Tarihi 15 Temmuz konusu işlenecek.

FETÖ mensuplarınca düzenlenen hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz Cumartesi günü İlahiyatçı-Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Turgay Güler ve Dursun Ali Erzincanlı, Tuzlalılar ile buluşacak. Gece 02.32’de Cumhurbaşkanımız Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tuzla’da da canlı bağlantı ile vatandaşlara hitap edecek.

Tuzla’da düzenlenecek anma etkinlikleri 15 Temmuz akşamı demokrasi nöbetleri ile devam edecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını vereceği bitiş tarihine kadar demokrasi nöbetleri devam edecek.

Başkan Yazıcı’dan Tuzla Halkına Davet

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyledi. 15 Temmuz Destanı anma etkinliklerinin milli birlik ve beraberliği bir kez daha göstereceğini belirten Başkan Yazıcı, “Tüm halkımızı 15 Temmuz kahramanlarımızı anmaya, o kara gecede başarılı bir demokrasi sınavı veren aziz milletimize geçmişi hatırlatmaya, zaferimizin önemini yansıtan, toplumsal bilinci arttıran söyleşiler, programlar ve sahne sanatlarında birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.