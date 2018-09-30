Tuzla 2018-2019 kültür sanat sezonu açıldı

Sanatçı Hakan Aysev ise seslendirdiği eserlerle izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Tuzla Belediyesi 2018-2019 Kültür Sanat Sezonu Açılış Programı İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Açılışa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sezon açılışı ‘Tuzla'nın Renkleri' konulu 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda sergilemeye hak görülen sanatseverlerin beğenisine sunulmasıyla başladı. Ardından Şef Sabri Tuluğ Tırpan ve solistler Bekir Ünlüataer, Elif Buse Doğan ve Hakan Aysev'in katılımıyla Etnosenfonik Kültürler Buluşması Konseri düzenlendi. Halk Müziği ve Türk Müziği ile Klasik Batı Müziği'nin bir arada olduğu konserde kimi vatandaşlar şarkılara eşlik ederken kimileri de sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Kültür sezonu açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Sadece rutin belediye hizmetleri ile değil, sosyal ve kültürel faaliyetler ile de ön plana çıkmayı düşünüyoruz. 2009'da bir şey vaat etmiştik. Tuzla'da yaşayan vatandaşlarımıza dünya vatandaşı olmayı vaat etmiştik. Şimdi kültür sanat, bilim ve spor günleriyle ve bundan sonraki bütün çalışmalarımızda Tuzla halkına en iyi şekilde hizmeti götüreceğiz. Bugün başlayan etkinliklerimiz çok geniş bir çerçevede düzenleniyor. Bir şehirde olması gereken her türlü sosyal faaliyeti yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.