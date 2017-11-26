halk oylamasını İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi trafik düzeni konusunda düzenledi. İçmeler Mahalle Muhtarlığında düzenlenen halk oylamasına katılan 643 seçmenin 466’sı tek taraflı park yasağı uygulanması kararını aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın ortak aklı harekete geçirdiği halk meclisleri ve halk oylamaları devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Postane ve Cami Mahallesi sakinlerinin katılımıyla düzenlenen İstasyon Caddesi Yayalaştırma Projesi halk oylamasının ardından ilçedeki 2. halk oylamasını 26 Kasım Pazar günü İçmeler Mahallesi’nde düzenledi. İçmeler Mahallesi sakinleri, muhtarlıkta kurulan sandıkta oy kullanarak Ankara Caddesi’nde tek yönlü ulaşım, tek taraflı park yasağı ve caddenin mevcut haliyle kullanımı seçeneklerini oyladı. 16 Nisan halk oylamasındaki seçmen listesine göre gerçekleştirilen halk oylaması, zabıta ekiplerinin saat 10.00’da sandıkları mühürlemesi ile başladı. Mühürlemeden itibaren tüm işlemlerin kamera ile kayıt altına alındığı halk oylamasında ilk oyu İçmeler Mahallesi Muhtarı Muammer Pehlivan kullandı. Vatandaşlar kimliklerini göstererek oy pusulasını alıp kabine girdi, oyunu kullandı ve seçmen listesindeki imza alanını imzalayarak muhtarlıktan ayrıldı. Oy verme işlemi saat 16.00’ya kadar sürdü. Saat 16.00’da muhtarlığın kapısı kapatılarak oy sayımına geçildi.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi trafik düzeni halk oylamasında kullanılan oyların sayım işleminde de demokrasinin bir güzelliği daha yaşandı. Oy sayma işlemini AK Parti Tuzla Belediye Meclis üyelerini temsilen Derya Bacacı, CHP Tuzla Belediye Meclis üyelerini temsilen Önder Polatoğlu ve İçmeler Mahallesi Muhtarı Muammer Pehlivan birlikte gerçekleştirdi. İçmeler Mahallesi halk oylamasında 643 seçmen oy kullandı. 132 seçmen caddede tek yönlü ulaşım, 466 seçmen tek taraflı park yasağı, 29 seçmen caddenin mevcut haliyle kullanımı yönünde oy kullandı. 16 seçmenin oyu 2 veya 3 seçeneği mühürlediği için geçersiz sayıldı.

"İçmeler’de tarihi bir gün yaşıyoruz"

İçmeler Mahallesi Muhtarı Muammer Pehlivan, halk oylamasının ardından yaptığı açıklamada, “Ankara Caddesi’nde trafik yoğunluğu yaşanıyor ve bu konuda sıkıntılar oluşuyor. Mahallemizde hem vatandaşlarımız hem de araç sürücüleri mağdur oluyordu. Ankara Caddesi’nde sözlü tartışmalar ve kavgalar da oluyordu. Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı halkın bu konudaki talep ve şikayetleri üzerine bu halk oylamasını düzenledi. Belediyemiz, vatandaşımızın verdiği kararı uygulayacak. Bugün İçmeler’de tarihi bir gün yaşıyoruz. Belediye Başkanımıza ve halk oylamasına katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ise, İçmeler Mahallesi halk oylamasına katılan vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşların halk oylamasında verdiği kararı uygulayacaklarını belirten Yazıcı, “İçmeler Mahallesi’nde bugün bir demokrasi şöleni daha yaşandı. İçmeler Mahallesi sakinleri halk oylamasında Ankara Caddesi’nde tek taraflı park yasağı uygulanması kararını verdi. Biz de belediye olarak halkımızın verdiği kararı uygulayacağız. İçmeler Mahallesi ve Tuzla’ya hayırlı olsun” dedi.