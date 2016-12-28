Tuzla Belediyesi, 2 tiyatronun galasına ev sahipliği yaptı

Aralık ayında 2 tiyatronun galasını gerçekleştiren Tuzla Belediyesi, Ocak ayında da 1 tiyatronun galasına ev sahipliği yapacak.

Tuzla Belediyesi, Aralık ayında sırasıyla Dünya Malı Dünyada Kalır ve Çevrimdışı Aile, tiyatro oyunlarının galasına ev sahipliği yaptı. Toplumsal ve sosyal mesajlar içeren tiyatrolar, perdelerini Tuzla’da açarak oyunlarını sanatseverlere sahneledi. İllegal işlerle uğraşan 5 kişinin geçmişini sorguladığı “Dünya Malı Dünyada Kalır” ve sosyal medya kullanımı ile ailelerin asosyal yaşamına dikkat çeken “Çevrimdışı Aile” oyunlarına, sanat camiası ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatro ekibi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya ev sahipliği ve sanata, sanatçıya desteğinden dolayı teşekkür etti.