Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sahipleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ödüllendirildi.

Tuzla Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği “Anadolu” konulu Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışmasında dereceye giren eserlerin sahipleri, hediye çeklerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın elinden aldı. 2. Tuzla Kitap Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yazarlar ve şairlere ödüllerini veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Yazıcı, “Yarışmamıza katılan yazarlar ve şairlerimiz Anadolu tarihini yazan isimsiz kahramanlarımız adına tarihe not düştü. Şiirler ve hikayelerde kalemin gözünden kelimelerin gücüyle kahramanlar, kahramanlıklar, bu toprakların yaşadığı acılar, sevinçler ve kardeşliğimiz anlatıldı. Yarışmaya katılan tüm yazarlara ve şairlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması’na katılan tüm eserler, Tuzla Belediyesi tarafından bir kitapta toplandı.