Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 22:27

Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Tuzla Belediyesi 2.

Tuzla Belediyesi 2. Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

24 Kasım 2017 22:27

Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması’nda dereceye giren eserlerin sahipleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ödüllendirildi.


Tuzla Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği “Anadolu” konulu Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışmasında dereceye giren eserlerin sahipleri, hediye çeklerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın elinden aldı. 2. Tuzla Kitap Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yazarlar ve şairlere ödüllerini veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Yazıcı, “Yarışmamıza katılan yazarlar ve şairlerimiz Anadolu tarihini yazan isimsiz kahramanlarımız adına tarihe not düştü. Şiirler ve hikayelerde kalemin gözünden kelimelerin gücüyle kahramanlar, kahramanlıklar, bu toprakların yaşadığı acılar, sevinçler ve kardeşliğimiz anlatıldı. Yarışmaya katılan tüm yazarlara ve şairlere teşekkür ediyorum” dedi.


Ulusal Hikaye ve Şiir Yarışması’na katılan tüm eserler, Tuzla Belediyesi tarafından bir kitapta toplandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç