Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda düzenlendi. Çevre bilinci ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Mevlana İlkokulu öğrencileri geri dönüşüm atıklarından yaptıkları ürünleri sergiledi. Çevre ve atıkların ayrı toplanması konulu gösteriler ve tiyatro sahnelendi, ÇEVKO Vakfı korosu mini konseriyle etkinlikte yer aldı.

"Tuzla’da eğitim gönüllüsü belediye başkanımız var"

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada Tuzla’da olmanın ayrıcalığını vurguladı. Alireisoğlu, “İyi ki Tuzla’dayız. İyi ki Tuzla var. İyi ki Tuzla’da böyle güzel bir kamp var. İyi ki bu kampı böylesine gençlerimizin çocuklarımızın hizmetine tahsis eden eğitim gönüllüsü bir belediye başkanımız var. Bunun için çok mutluyum gerçekten. İyi ki böylesine pırıl pırıl miniklerimiz, gençlerimiz çocuklarımızla iyi ki siz varsınız. Başkanımıza bu güzel imkanları için çocuklarımıza, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitimcilerimize gençlerimize sunduğu için teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Hedef, daha yaşanılabilir bir Tuzla

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada öğrencilere seslendi. Çevre bilincinin bireyle başladığını ve çevreyi korumanın bir saygı ifadesi olduğunu vurgulayan Başkan Yazıcı, “Bugün Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz ve bunun anlamını da herkese anlatmaya çalışacağız. Bugün çevre duyarlılığıyla buradasınız, bu dünyayı daha yaşanabilir kılmak için öncelikle birey olarak başlamak lazım. Çevreyi korumak, çevreyi kirletmemek, ağaç dikmek gerekiyor. Bu dünyada yalnız yaşamıyoruz. Birlikte yaşadığımız insanlara karşı en önemli saygımız da çevremizi temiz tutarak, çevremizi koruyarak olabilir. Biz de Tuzla Belediyesi olarak çevremizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Sizinle birlikte Tuzla’yı daha yaşanabilir kılmaya çalışıyoruz, daha güzel ve daha müreffeh bir dünya için öncelikle çevremizden ve ilçemizden başlamamız gerektiğini de biliyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, öğrencilere, “Çevreye duyarlı olacağınıza ve bundan sonra daha temiz bir Tuzla, Türkiye ve dünya olması için gayret edeceğinize söz veriyor musunuz?” diye sordu. Öğrencilerden bir ağızdan “Söz” yanıtını alan Başkan Yazıcı, “Ben de bu sözünüzü aldım ve bundan sonra bunun için birlikte çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sizi seviyorum ve size hizmet etmekten de mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Geleceğimiz sizlersiniz. Siz olmadan bu dünya anlamsız olur. Hepinize iyi eğlenceler. Dünya çevre gününüzü kutluyorum. Kalın sağlıcakla” şeklinde konuştu.

Çevreci okullar etkinlikte ödüllendirildi

Uluslararası standartlarda yeşil bayrak dalgalandıran Tuzla’nın Eko Okulları Atatürk İlkokulu, Farabi İlkokulu, Barbaros İlkokulu ve Mevlana İlkokulu temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

Tuzla Belediyesi Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışmasında 1. olan Halil Türkkan İmam Hatip Ortaokulu, 2. olan Atatürk İlkokulu ve 3. olan Zübeyde Hanım İlkokulu’na plaketleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından verildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Atık Pil Toplama Yarışmasında 1. olan Zübeyde Hanım İlkokulu ile 2. olan Atatürk İlkokulu’na birer adet tablet hediye etti. Etkinlik, alana çam fidesi dikimiyle sona erdi.