Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı

Şadi Yazıcı'nın ‘Eğitim Kenti Tuzla' vizyonuyla anne ve çocuğu aynı çatı altında buluşturan, Türkiye'ye örnek eğitim modeli Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı kayıtları 11 Eylül 2018 Salı günü yoğun ilgiyle başladı. Çalışan anneler için bu yıl ilk kez Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi Yayla Şubesi'nde cumartesi günleri eğitim düzenlenecek.

Tuzla Belediyesi'nin anne ve 3-6 yaş aralığındaki çocuğunu eğitimde aynı çatı altında buluşturan ve ücretsiz hizmet veren Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin (AÇEM) yeni dönem kayıtları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde çocuklarıyla birlikte eğitim almak isteyen anneler, kayıtların başladığı ilk gün kayıt merkezlerine akın etti. Yayla, Şifa, Mimar Sinan, İçmeler ve Aydınlı şubelerinde yıllık kontenjan ilk gün sabah saatlerinde doldu, merkezlerde yedek kayıtlar alınmaya başlandı. Emlak Konut ve Orhanlı şubelerinde ise kayıtlar büyük oranda doldu. Kayıt döneminde anne ve çocuğunun 1'er adet vesikalık fotoğrafı ve kimlik fotokopileriyle kayıt işlemi yapılıyor. Tuzla dışından yapılan müracaatlar kabul edilmiyor.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, 5'inci eğitim yılına başlıyor

2014 yılında faaliyete başlayan Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, bu yıl 1400 anne ve 1400 çocuğa 7 bölgede hizmet vermeye devam edecek. Kursiyer anne ve çocuklar, kurs merkezlerinde haftanın 2 günü 3'er saat etkinliklere katılıyor, seminerler, kurslar, geziler, programlar ve kişisel gelişimlerine faydalı faaliyetler de yer alıyor.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim yılı kursları, 1 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacak.

"Anne çocuk eğitiminde örnek bir modeli gerçekleştiriyoruz"

Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin ülkemizde örnek bir eğitim modeli olduğunu söyledi. Başkan Yazıcı, “Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerimizde 4 yılda 6 binden fazla anne ve çocuğuna ücretsiz eğitim verdik. Kurslarımıza ve faaliyetlerimize katılan, sertifika sahibi olan annelerimizin hem iş hayatı hem de sosyal hayatta yeni başarılar kazandığına şahit oluyoruz. Çocuklarımızın da okul hayatına daha çabuk uyum sağladığını, merkezlerimizde kazandığı temel bilgi ve beceri ile kendini daha iyi ifade ettiğini, geliştirdiğini öğreniyoruz” dedi.