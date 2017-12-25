Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erdal Gügül Ligi maçında Konya Spor Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı ile karşılaştı. İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’ndan sorumlu gönüllü Filiz Saltan, kadın kent gönüllüleri ve Özel Çocuklar birlikte izledi. Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımına “Elimi Tutsan, Engelimi Unutsam” afişi açarak destek veren Özel Çocuklar her 2 takımın sporcuları ile hatıra fotoğrafları çekilip sohbet etti. Özel Çocuklar Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nün 60-37 kazandığı maçta takımını alkışlar ve tezahüratlar ile destekledi.

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, her zaman yanlarında olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve maçı izleyerek destek veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’na teşekkür etti.