Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 11:02

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’ne En Güçlü Desteği “Özel Çocuklarımız” Verdi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’na kayıtlı çocuklar, Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımının lig maçını izledi.

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’ne En Güçlü Desteği “Özel Çocuklarımız” Verdi

25 Aralık 2017 11:02


Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erdal Gügül Ligi maçında Konya Spor Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı ile karşılaştı. İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’ndan sorumlu gönüllü Filiz Saltan, kadın kent gönüllüleri ve Özel Çocuklar birlikte izledi. Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımına “Elimi Tutsan, Engelimi Unutsam” afişi açarak destek veren Özel Çocuklar her 2 takımın sporcuları ile hatıra fotoğrafları çekilip sohbet etti. Özel Çocuklar Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nün 60-37 kazandığı maçta takımını alkışlar ve tezahüratlar ile destekledi.


Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı, her zaman yanlarında olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve maçı izleyerek destek veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu’na teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç