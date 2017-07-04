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04 Temmuz 2017 14:11

Tuzla Belediyesi Halk Plajı’nda yeni sezon başladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzla Belediyesi Halk Plajı’nda yeni sezon başladı

04 Temmuz 2017 14:11

Şadi Yazıcı’nın işgalden kurtarıp halkın hizmetine kazandırdığı alanlardan birisi olan Tuzla Belediyesi Halk Plajı, 1 Temmuz Cumartesi günü itibariyle hizmete açıldı. Kadınlara ayrılan gün sayısı bu yıl haftada 3 güne çıkarıldı.


Tuzla Belediyesi’nin Tuzla sahillerinin halka açılması projesi kapsamında yapılan düzenleme ile nezih ve temiz bir ortamda denize girilebilecek yerlerden olan Tuzla Belediyesi Halk Plajı’nda yeni sezon başladı. Vatandaşların giriş ücreti vermeden yararlandığı plaj, misafirlerini 1 Temmuz Cumartesi günü itibariyle ağırlamaya başladı. Plaja Tuzla ve çevresinde oturan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tuzla Belediyesi Halk Plajı’nda sezonun açılmasıyla beraber 8 kabin duş, 3 adet 4’lü sistem açık duş, 3 bay - 2 bayan wc, yüzer (platform) iskele, cankurtaran, şemsiye - şezlong hizmeti ve 2 adet büfesinde balık ekmek ve içecek çeşitleriyle misafirlerini ağırlıyor.


Şadi Yazıcı, plajın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sadece kadınlara hizmet vereceğini söyledi. Tuzla Belediyesi Halk Plajı fiyat tarifesi şöyle; Şezlong ve Şemsiye: 10 TL, Balık Ekmek: 7 TL, Kutu İçecek: 2,5 TL, Su : 1 TL, Şalgam: 2 TL, Simit: 1,25 TL, Poğaça: 1,25 TL, Soda: 1,5 TL, Kaşarlı Tost: 4 TL, Limonata : 2 TL.




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