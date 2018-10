Tuzla Belediyesi, uluslararası projeyle eğitim ve istihdamda bir ilki daha gerçekleştirdi

Tuzla Belediyesi'nin proje koordinatörlüğünü yaptığı uluslararası proje ile termal ve spa çalışanlarının akreditasyonu ve daha iyi bir seviyeye gelmesi için müfredat oluşturuldu. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve 2,5 yıl süren Erasmus projesi ile dünya çapında örnek oluşturacak bir eğitim programı hazırlandı.

Tuzla Belediyesi, 2016 yılında Türkiye'de kabul edilen 60 Erasmus projesinden biri olan “Occupational Competence Profile for Thermal Care Agents through ECVET in European Tourism” (Avrupa Turizminden Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transferi Sistemi (ECVET) ile Termal Spa Terapisti Mesleki Yetkinlik Profili Oluşturulması) projesinin kapanış toplantısına ev sahipliği yaptı.

Tuzla Belediyesi'nin proje koordinatörlüğünde sürdürülen projede İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile birlikte Portekiz, Bulgaristan, Belçika ve Slovenya temsilcileri de yer aldı. Termal ve spa merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere “Termal Spa Terapisti” eğitim ve öğretimi için modüler bir mesleki eğitim programı, öğrenme çıktıları, eğitim ve öğretim maliyetleri projesi geliştirilen projede, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi'ne göre 3. seviye bir mesleki yeterlilik standardı oluşturuldu.

Uluslararası Projenin Kapanış Toplantısı Tuzla'da Gerçekleştirildi

Projenin kapanış toplantısı Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'yı temsilen Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çelikel ve Tuzla Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü, Proje Koordinatörü Olcay Yücel ev sahipliği yaptı. Projenin yurt dışı paydaşlarının temsilcileri ile sektör işletmecileri ve çalışanlarının da katıldığı toplantıda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Serkan Polat Türkiye'de Termal Yetkinlik, Tuzla Kaplıcaları İşletmecisi Köksal Köse Türkiye'de Nitelikli Kaplıca Oluşumu, Tuzla Asım Kibar Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri Ali Aykut ve Adem Yılmaz Portekiz Eğitim Toplantısı Tecrübesi, Slovenya-SOCA Üniversitesi Rehabilitasyon Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Crtomir Bitenc Slovenya Uri Soca Termal Tedavi, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Fahri Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Toros Özbek Jeotermal Kaynaklar ve Turizm konulu sunumlarını yaptı.

Termal Tedavi Çalışanlarına Eğitim Programı Belirlendi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eğitim programının başta AB üyesi ülkeler olmak üzere termal çalışanlarının mesleki bilgi ve becerisini, dolayısıyla hasta ve müşterilerin memnuniyetini de arttıracağını vurguladı. 5 ülkenin işbirliğiyle sürdürülen projede ortaya çıkan eğitim programının aynı zamanda dünya çapında bir kaynak olacağını da belirten Başkan Yazıcı, “Fikir öncülüğünü belediyemizin yaptığı bu projede hidroterapi sektöründeki uzmanların, termal tedavi çalışanlarının değişen beceri ve yeterlilikleri hususundaki sorunu gidermektir. Proje ile termal tedavi merkezi ve kaplıcaların sadece genel tedavi yöntemine odaklanmış değil ayrıca yeni girişimlere açık olacak biçimde faaliyetlerinin çeşitlendirilmesindeki uyuma katkıda bulunması amaçlanıyor. Bu katılım, termal tedavi tesislerinde hastalar/müşteriler için bütün teknik hizmetleri sunan termal/kaplıca tesisleri çalışanlarının tek kategori altında toplanmasını içeriyor. Bu yeterlilik, hastaların/müşterilerin beklentilerini karşılayan, yeni becerilerin çalışanlara verilmesi ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında bütün proje ortaklarımız ziyaret edildi, elimizdeki üniteler ve başlıklar çerçevesinde eğitim programlarını belirledik. Termal ve spa çalışanlarının akreditasyonu ve daha iyi bir seviyeye gelmesi için müfredat oluşturduk. Bu müfredat çerçevesinde proje ortaklarımızla birlikte bir web sayfası da kurduk. 5 dilde eğitim veren bu web sayfası (//www.thermal4all.eu/) online eğitim çerçevesi sunuyor, online eğitim alıyorsunuz, online eğitim aldıktan Tuzla Belediyesi tarafından Avrupa Birliği onaylı sertifika verilecek.” dedi. Finansmanı ve bütçesi Avrupa Birliği tarafından sağlanan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen uluslararası proje, kasım ayında sona erecek.