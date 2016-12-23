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23 Aralık 2016 12:40

Tuzla Belediyesi vuslatın 743’üncü yılında Mevlana’yı andı

Tuzla Belediyesi vuslatın 743’üncü yılında Mevlana’yı andı

23 Aralık 2016 12:40

Tuzla Belediyesi, Hz. Mevlana’yı vuslatın 743’üncü yılında Şeb-i Aruz özel programıyla andı. Hz. Mevlana’nın vasiyetini yansıtan Şeb-i Aruz, farklı sanatların icrasıyla gönüllere taşındı.
Tuzla Belediyesi, Şeb-i Aruz özel programında Hz. Mevlana’yı andı. İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Emre Ermiş’in okuduğu eserler dinleyenleri duygulandırdı. Semazenlerin gösterisi gönüllere dokundu. Sanatçı Veysel Çelikdemir, kum tanelerini Mevlana’nın yaşamından kesitleri bir araya getirmek için kullandı. Programa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı Yazar Nihat Hatipoğlu, Hz. Mevlana’nın yaşamı ve düşünceleri hakkında bilgi verdi.
Etkinliğe katılan vatandaşlara Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ikramı olarak Mevlana şekeri hediye edildi.



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