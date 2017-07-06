Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla hizmete sunduğu 3 eğitim birimi ile gençlik ve spor tesislerinde düzenlenen yaz okullarında yüzlerce çocuk ve genç ücretsiz eğitimlerde yeteneklerini geliştiriyor, eğlenerek öğreniyor.

Tuzla Belediyesi, 3 eğitim birimi ile 4 gençlik ve spor tesisinin 15 şubesinde yüzlerce çocuk ve gencin ücretsiz faydalandığı yaz okullarını bu yıl da faaliyete aldı. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla hizmetini sürdüren Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi ve Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri, yaz okullarında yüzlerce çocuk ve gence onlarca branşta eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri ile kapılarını bir kez daha açtı. Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi, Tuzla Belediyesi bay-bayan yüzme havuzları, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ve Tuzla Belediyesi Spor Kulübü Yaz Spor Okulları da, gençlerin sanatsal ve sportif faaliyetler ile vakit geçireceği alternatifler ile Tuzlalılar’a eğlenerek öğrenme fırsatları sunuyor.

Anne ve çocuklar, Yaz Okulu’ndan da beraberler

Anneler ile 3-6 yaş aralığındaki çocuklarını eğitimde aynı çatı altında buluşturan Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Türkiye’ye örnek bu modeli yaz okullarında da sürdürüyor. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nin 6 şubesinde çocuklar için İngilizce, jimnastik, satranç, mangala, müzik, teknoloji, tasarım/fen ve doğa, görsel sanatlar, dans, drama, yüzme, kamp, yüzme etkinlikleri, anneler için de Kur’an-ı Kerim, değerler eğitimi (tefsir, fıkıh), yüzme, folklor, tiyatro, iletişim, spor, bilgisayar, İngilizce, bağlama, resim ve el sanatları branşlarında kurslar düzenleniyor.

Tuzla Belediyesi bilgi evleri, kurslar, atölyeler ve kulüpleri ile yaz okulları düzenliyor

8-14 yaş arası öğrencilerin yararlandığı Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Okulları’nda 8 kurs ve 6 atölyenin yanı sıra 14 kulüp faaliyeti ile çocukların hem bireysel yeteneklerini geliştiren hem de sosyalleşmesini sağlayan faaliyetler düzenleniyor. Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Okulu’nda sportif faaliyetler, geziler, yarışmalar ve turnuvalar da yer alıyor.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, kültür ve sanat faaliyetleri ile dikkat çekiyor

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nin kurs merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi’nde düzenlediği 31 branştaki kurslarda kültür ve sanat faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. Tiyatrodan fotoğrafçılığa, elektro gitardan resme uzanan geniş yelpazede YGS-LYS dersleri, DGS hazırlık kursları da yer alıyor. Yaz Okulu paket programları, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı, yüzme kursları, dalgıçlık, geziler, yarışmalar, turnuvalar ve sosyal sorumluluk projeleri, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi yaz okulunun diğer faaliyetleri arasında yer alıyor.

“Çocuklarımız ve gençlerimizi tatilde sosyal risklerin etkisinden uzak tutuyoruz”

Şadi Yazıcı, yaz okullarının ciddi bir ihtiyacı karşıladığını söyledi. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençlerin yanısıra evlatlarına güvenilir bir yer arayan ailelere de imkan sağladıklarını belirten Başkan Yazıcı, “Çocuklarımız ve gençlerimizin yaz tatilinde öğrendiklerini pekiştirici, kültür, sanat ve spor alanında yeteneklerini değerlendireceği veya tamamen hobi amaçlı öğrenecekleri kurslar düzenliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizi tatilde sosyal risklerin etkisinden uzak tutuyoruz. Okuldan, eğitimden uzak olunan bu dönemin en verimli şekilde değerlendirilmesi için çok sayıda farklı branşta hizmet veriyoruz. Ayrıca tesislerimiz ve kamplarımızda enerjilerini doğru şekilde kullanacakları olanakları sağlıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi, yaz okullarından yararlanmaya bekliyoruz” dedi.

3 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayan Tuzla Belediyesi Yaz Okulları, 8 Eylül 2017 Cuma günü sona erecek.