Tuzla Kitap Fuarı’nda ‘Asma Kitap’ projesi

Fuarda kurulan ‘Asma Kitap’ sosyal sorumluluk projesi ile kitap yardımları Tuzla’dan Anadolu’ya ulaştırılacak.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Tuzla Kitap Fuarı kapılarını açtı. Tuzla Marina’da açılışı gerçekleşen, 130’dan fazla yayınevinin katıldığı 2’nci Tuzla Kitap Fuarı’nın açılışına AK Parti İstanbul Milletvekilleri; İsmet Uçma, Hulusi Şentürk, Osman Boyraz, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile çok sayıda kitapsever katıldı. “Aşk İle Oku” temasıyla düzenlenen kitap fuarının açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından milletvekilleri ile belediye başkanları fuarı gezdi; yazdıkları kitapları imzalayarak kitapseverlere takdim etti.

Asma kitap projesi

Sosyal sorumluluk projeleri ile öncü olan Tuzla Belediyesi, Asma Kitap Projesi ile 2’nci Tuzla Kitap Fuarı’nda düzenlenen kitap yardımlarını Tuzla’dan Anadolu’ya ulaştıracak. Kitap kardeşliği ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında fuardaki şeffaf kutularda toplanan kitaplar doğu illerindeki çocuklara gönderilecek.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ben özellikle de 24 Kasım vesile ile açmış olduğumuz bu 2’nci kitap fuarımız çok ilgi gördü. Çok geniş bir katılım, 130’dan fazla yayın evi katıldı. Burada kitap imzalamak için gelen hem yazarlarımız ve misafirlerimizle beraber güzel bir anlamı bir günde anlamlı bir proje olmuş oldu. Anlam katan başka bir şey daha var ki, özellikle kitapların bir kumbaraya atılarak biriktirilip, Van’da, Bitlis’te ve 5 ilimizde kütüphane oluşturacak kampanya başlattık. Bu kampanya sayesinde başka birisine yine bir katkı sağlayacak güzel bir projeye imza atmış olduk. İnşallah oralardaki kütüphaneleri hep beraber gidip kurup geleceğiz” dedi.

Kitapseverler Tuzla Kitap Fuarı’nı, 24 Kasım - 3 Aralık2017 tarihleri arasında ziyaret edebilecek.