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13 Eylül 2017 14:20

Tuzla Marina Projesi’ne birincilik ödülü

Tuzla Belediyesi, AK Parti 6.

Tuzla Marina Projesi’ne birincilik ödülü

13 Eylül 2017 14:20

‘Yerel Yönetimler Arası Proje Yarışması’nda ‘Tuzla Marina’ projesi ile Kent Ekonomilerine Katkı Projesi dalında birincilik ödülünü kazandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ödülünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.


AK Partili yerel yönetimlerin yaptıkları ve uyguladıkları projelerin değerlendirmeye tabi tutulduğu ‘Yerel Yönetimler Arası Proje Yarışması’nın sonuçları açıklandı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6.’sı düzenlenen yarışmada Tuzla Belediyesi ‘Tuzla Marina’ projesi ile birinci oldu.


Ankara’da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden birincilik ödülünü alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, elde ettikleri başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tuzla Marina’nın hayal dahi edilemeyen bir proje olduğunun altını çizen Başkan Yazıcı, "Tuzla’da bir hayali, yapılamaz denilen bir projeyi gerçekleştirdik. Dünyada örneği olmayan bir proje ile ilçemizin hem ekonomik büyümesine katkı sağladık hem de Tuzla’ya gelme nedeni oluşturduk. Tuzla Marina’da istihdam edilecek personelin Tuzla’da ikamet şartıyla, projeye sosyal bir boyut da kazandırdık. Bu proje; sadece bir alışveriş veya eğlence merkezi değil, Tuzla’nın çehresini ve çevresini değiştirirken insanların kaliteli vakit geçirmesini sağlayan bir sosyal yaşam alanı olmayı da başarmıştır. Kent ekonomisinin yanında bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan Tuzla Marina Projesi, yerelden ulusala uzanan bir başarı hikayesinin özetidir” diye konuştu.




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