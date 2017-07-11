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11 Temmuz 2017 17:00

Tuzla’da 15 Temmuz anma programları, şehitlik ziyaretleriyle başladı

Tuzla’da 15 Temmuz Destanı’nın 1’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programları, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır’ın başkanlığında ilçe protokolünün şehitlik ziyaretiyle başladı.

Tuzla’da 15 Temmuz anma programları, şehitlik ziyaretleriyle başladı

11 Temmuz 2017 17:00


FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün hain darbe girişiminin 1’inci yıl dönümünde düzenlenen anma programları, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da şehitlik ziyaretleriyle başladı. Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Tuzla Müftüsü Aşır Durgun ve askeri yetkililer, Tuzlalı şehitler Umut Erarslan, Ertan Bayraktar, Murat Aşçı ve Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren’in kabri başında dua okudu.



Şehitlerimizin ruhuna mevlid okutuldu


Tuzla’da anma programı kapsamında, vatan ve demokrasi şehitlerimizin ruhuna İçmeler Merkezi Camisi’nde öğlen namazını müteakip mevlid-i şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif, Tuzla Müftüsü Aşır Durgun’un okuduğu dualarla sona erdi. Tuzla Belediyesi, mevlidin ardından pide ve ayran ikramında bulundu.



Tuzla protokolü, gazileri de evlerinde ziyaret etti


Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve beraberindekiler, mevlidin ardından gazileri de evlerinde ziyaret etti. Heyetin ilk durağı, hainlerin sıktığı kurşunla sol kolunu kaybeden 15 Temmuz Demokrasi Gazisi Üzeyir Civan’ın evi oldu.




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