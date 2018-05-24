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24 Mayıs 2018 09:56

Tuzla’da 6 bin kişilik gönül sofrası kuruldu

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında 6 bin kişi aynı sofrada orucunu açarak, Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Tuzla’da 6 bin kişilik gönül sofrası kuruldu

24 Mayıs 2018 09:56

Vatandaşlarla birlikte sokak iftarında orucunu açan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sokak iftarlarında bizi yalnız bırakmayan ve bütün iftar sofralarıyla birlik, beraberliği ortaya koyan bütün vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Tuzla’da geleneksel hale gelen sokak iftarı Aydınlı Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutları’nda yapıldı. Yaklaşık 6 bin vatandaşın katıldığı sokak iftarına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte katıldı. İftar öncesi Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Dev iftar sofrasında biraraya gelen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. Kendilerine ikram edilen yemekleri yiyen vatandaşlar, aynı sofrada buluşmanın bereketini ve mutluluğunu paylaştı.


Sokak iftarlarından memnun kalan Tuzlalılar, belediyeye teşekkür ettiklerini belirtti.



“Tuzla’da her mahallede, her sokakta olmaya çalıştık”


Binlerce kişiyle iftar sofrasında buluşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,“Mübarek Ramazan Ayı’nın ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbim’den diliyorum. Sokak iftarlarında bizi yalnız bırakmayan ve bütün iftar sofralarıyla birlik, beraberliği ortaya koyan bütün vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Tuzla’da her mahallede her sokakta olmaya çalıştık. Bütün iftarlarımızla beraber 120 bin iftar sofrası oluşturarak da vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşanlar kardeştir düsturu ile bu Ramazan’ı da geçiyoruz İnşallah.Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim sokaklarda kurmuş olduğumuz her sofrayı tıka basa dolduruyorlar. Bizi her zaman gözlerinde ve gönüllerinde muhteşem bir şekilde karşılıyorlar. Allah razı olsun. Bütün vatandaşlarımızın şimdiden hem Kadir Gecesi’nin hem de bayramını tebrik ediyorum” dedi.


Tuzla Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 17 mahalle ve 5 sitede kuracağı sokak iftarlarıyla vatandaşları bir araya getirecek.




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