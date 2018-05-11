Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat günü Tuzla Orhanlı Mahallesi Dostane Sokak’ta bulunan bir lojistik firmasına ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze Marmara Nakliyeciler Garajı içerisinde bir iş yerini arayarak ’Yük var mı?’ diye soran tır sürücüsü, Orhanlı Mahallesi’ndeki lojistik firmasına yönlendirildi. Tır sürücüsü, arkadaşlarıyla birlikte firmaya giderek, sahte belgelerle yaklaşık 1 milyon TL değerindeki klimaları tıra yükledi. Klimaların ertesi gün gitmesi gereken yere ulaşmadığının öğrenilmesi üzerine firma yetkilileri dolandırıldıklarını anlayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Lojistik firmasının güvenlik kameralarını inceleyen Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmayı genişletti. Plaka takibiyle yoldaki şehir polis kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin tırla birlikte Manisa’ya gittiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manisa’daki depoya baskın yaparak tırı ve klimaları ele geçirdi. Depoya giren ekipler, seri numaralarını inceleyerek malların doğru olup olmadığını kontrol etti.

Tuzla’dan Manisa’ya uzanan dolandırıcılık olayıyla ilgili gözaltına alınarak polis merkezine götürülen 4 kişi, Asayiş Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan şüphelilerden 1’i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.