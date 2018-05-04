Tuzla’da Büyük Dönüşüm

Çalışmaları yerinde inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iş makinesinin başına geçerek binanın yıkımına katkıda bulundu.

Tuzla Belediyesi, zemin yapısı ve üzerindeki çarpık yapılaşma nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge ilan edilen, can ve mal kaybı riski taşıyan İçmeler Köprüsü yanındaki 15 dönümlük alanda örnek bir kentsel dönüşüm projesi daha başlattı.

Tuzla Belediyesi’nin İçmeler Mahallesi’nde yaptığı ilk kentsel dönüşüm projesi, çevresini de kapsayacak şekilde genişledi. Bakanlar Kurulu’nun 19 Ağustos 2013 tarihli kararıyla riskli alan ilan edilen bölgedeki projenin hazırlanması, tahliye ve yıkım işlemlerinin yaptırılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tuzla Belediyesi yetkilendirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, riskli alandaki mülk sahipleri ile 100’ü aşkın toplantı yaparak kentsel dönüşüm sürecini tamamladı. D-100 karayolu kenarında, İçmeler Kavşağı, Aydınlı Yolu Caddesi, İncesu Sokak ve Çağdaş Sokak arasındaki bölgeyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde 41 parsel üzerindeki 36 depreme dayanıksız binanın yıkımına başlandı.

Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgedeki şehircilik sorunlarını ortadan kaldıracak

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 15 bin 187 metrekare alanda 8 bin metrekare inşaat alanı yapılacak, 73’ü konut, 148’i ticari olmak üzere 221 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleşecek. Mülkiyet, zemin, çarpık yapılaşma, imar ve donatı alanı eksikliği gibi şehircilik sorunlarını bertaraf edecek olan proje ile depreme dayanıklı, güvenilir, çağdaş şehircilik anlayışına sahip yapılaşma sağlanacak. Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda, doğal afet tehlikeleri ve jeolojik-jeoteknik özellikleri nedeniyle yerleşime uygunluğu etkileyebilecek özelliklere sahip olan bölgede yapılacak kentsel dönüşüm projesinde, yıkımı yapılan binaların mülk sahipleri kira yardımı ödemesi de alacak. Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmayacak.

İçmeler ve D-100 Karayolu nefes alacak

İçmeler Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgede yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlandı. Projenin uygulamaya geçmesi ile alanda maliye hazinesi, Tuzla Belediyesi ve özel mülkiyet arazileri ve birlikte hisselendirilen arazilerin tapu sorunu da çözüme kavuşturulacak. Tuzla ile Aydınlı, Orhanlı, Akfırat gibi sanayi bölgeleri ile ulaşımı sağlayan ana arter çevresinde yer alan bölgede uygulanacak kentsel dönüşüm projesi, ulaşım alanında rahatlama sağlayacak. İçmeler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, İçmeler Köprüsü üzerinden Kadıköy yönüne dönüşü sağlayacak 4’üncü yonca düzenlemesi de sağlanacak.

Projenin en önemli kazanımları Tuzla’dan Kadıköy yönüne 4‘üncü yonca kazanımı ve bölgede deprem riski taşıyan binaların yenilenmesi olacak.

Projenin tamamlanması 24 ay olarak öngörülüyor

Devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Cumhurbaşkanımızın da, tüm devlet yetkililerinin de özellikle İstanbul’da çok arzu ettiği ve İstanbul’un bir an önce dönüşmesi gerektiği konusundaki uyarıları da dikkate alarak bizler Tuzla’mızın da fay hatlarına yakın bölgelerde olan konumu nedeniyle, İstanbul’da dönüşüme önem veriyoruz. Dönüşümle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün buranın hem depremle alakalı dönüşümü söz konusu, hem de eski Tuzla’nın artık bir parçalı olan İçmeler bölgemizdeki trafik meselesinin de ortaya konduğu bir yerde dönüşümü başlattık. Hem trafiğin rahatlaması için, hem de dönüşümde güzel örnek teşkil edecek olan bir merkez lokasyon seçimiyle beraber buradaki vatandaşımızla konuştuk ve bugün burada İçmeler Aydıntepe için ve Tuzla için önemli bir deprem dönüşümünün başlangıcını yapıyoruz. Önemli bir şey vardı, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, deprem gelmeden dönüşüm yapılması ve belediyelerin bu konuda çok daha hızlı bir şekilde çalışmasını arzu ediyorlar. Projenin ruhsat almasını önümüzdeki ay itibariyle bitirirsek 24 ay gibi bir sürede tamamlanması planlanıyor” dedi.