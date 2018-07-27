Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobilin bankete çarpmasıyla meydana gelen kazada aracın motoru metrelerce öteye fırladı.

Kaza, E-5 karayolu Tuzla İçmeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, aşırı süratli seyreden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı. Kazada aşırı süratli olduğu belirtilen aracın motoru metrelerce öteye fırladı. Kazanın adından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazaya karışan aracı çekmesiyle trafik normale dönerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza anını anlatan görgü tanığı aracın süratli olduğunu belirterek, çarpmanın ardından otomobilin yarısının koptuğunu kaydetti.