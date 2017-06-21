Tuzla’da kimse yalnız değil

Şadi Yazıcı, “Biz fakir fukarayı asla unutmadık. Biz engelimizle, yetimimizle, fakirimizle ve yaşlımızla, yetim ve kimsesizimizle mutlaka beraber olduk. Asla onları yalnız bırakmadık ve Rabbim bize bu fırsatı verdiği sürece de asla onları yalnız bırakmayacağız” dedi.

Tuzla Belediyesi, Ramazan ayının en kalabalık sokak iftarlarından birini Mimarsinan Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mimarsinan Mahallesi Kömürcü Sokak’ta 6 bin kişilik sokak iftarı düzenlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar öncesi alanı gezdi, iftara katılan mahalle sakinlerine teşekkür etti. Başkan Yazıcı, “Ramazan’ı Şerif’te birlik, beraberlik ve kardeşliği, paylaşmayı yaşıyoruz. Sokak iftarlarında bir iftar yemeği paylaşmak için değil, burada aynı sofrayı paylaşmak, aynı masada buluşmak, birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmak için bir aradayız. Yoksa daha güzel yemekler evde yiyebilirsiniz, yoksa daha güzel masalarda gidip iftar yapabilirsiniz ama bu işi asıl güzelliği, asıl bu işe anlam katan bu masalarda olabilmektir. Allah sizden razı olsun. Tuzla’daki tüm mahallelerde, dernek iftarlarında bizi yalnız bırakmayıp birlik ve beraberlikle ile bu güzel iftar sofralarını süsleyen siz değerli hemşehrilerimizden Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Sizin için çalışmak bizim için onur ve gururdur” dedi.

“Tuzla’da kimseyi yalnız bırakmıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Sizinle beraber geleceğe daha güzel hazırlayacağımız Tuzla için çalışıyoruz. Biz Tuzlamızı İstanbul’un en uç noktasında bir ilçe olarak değil, biz Tuzlamızı daha da İstanbul’un merkezinde olan ve her şeyini tamamlamış bir ilçe gibi görmek arzusundayız. Hem şehircilik hem de sosyal ve kültürel belediyecilik hizmetlerimizde bunu gerçekleştirdik. Tüm hizmetleri yaparken asla unutmadığımız bir şey vardı. Biz fakir fukarayı asla unutmadık. Biz engelimizle, yetimimizle, fakirimizle ve yaşlımızla, yetim ve kimsesizimizle mutlaka beraber olduk. Asla onları yalnız bırakmadık ve Rabbim bize bu fırsatı verdiği sürece de asla onları yalnız bırakmayacağız. Kimsesizin kimsesi olmayı sürdüreceğiz. Yapmış olduğunuz şehircilik manasında hizmetleri bir tarafa bırakıyoruz, sosyal manadaki hizmetlerimizle her zaman sizin yanınızdayız.”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bölgeyi yakından ilgilendiren 2 müjdeyi de iftarda paylaştı. Şifa Alışveriş Merkezi açılışını 22 Haziran 2017 Perşembe günü gerçekleştireceklerini belirten Başkan Yazıcı, yine aynı mahallede yaptırdıkları Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin de açılışa gün saydığını söyledi.