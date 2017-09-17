Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 09:50

Tuzla’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Tuzla’da kontrolden çıkan bir aracın takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tuzla’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

17 Eylül 2017 09:50


Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla istikametine gitmekte olan 34 DL 0499 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir neden kontrolden çıktı. Karşı yola geçerek takla atan araç önce 33 DFA 18 plakalı hafriyat kamyonuna, ardından 34 EZ 8115 plakalı otomobile çarparak durabildi.


Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinin ardından 34 DL 0499 plakalı araçta bulunan Erdi Can ve Nazım Yıldırım yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aynı arabada bulunan Uğur Dilmek’in (25) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dilmek’in cansız bedeni Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç