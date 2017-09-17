Tuzla’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Tuzla İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla istikametine gitmekte olan 34 DL 0499 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir neden kontrolden çıktı. Karşı yola geçerek takla atan araç önce 33 DFA 18 plakalı hafriyat kamyonuna, ardından 34 EZ 8115 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinin ardından 34 DL 0499 plakalı araçta bulunan Erdi Can ve Nazım Yıldırım yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aynı arabada bulunan Uğur Dilmek’in (25) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dilmek’in cansız bedeni Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü.