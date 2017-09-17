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17 Eylül 2017 12:11

Tuzla’da kontrolden çıkan araç takla attı

Tuzla’da kontrolden çıkan bir aracın takla atarak karşı şeride geçtiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Tuzla’da kontrolden çıkan araç takla attı

17 Eylül 2017 12:11


Tuzla İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir araç takla atarak karşı şeride geçti. Ancak bir hafriyat kamyonu ve bir otomobile çarparak durmayı başaran araçtaki 3 kişiden 2’si yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.


1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan araç bir anda karşı şeride geçiyor. Taklalar atarak sürüklenen araç karşı yönden gelen iki araca birden çarparak durabiliyor.




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