Tuzla’da kontrolden çıkan araç takla attı

Tuzla İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir araç takla atarak karşı şeride geçti. Ancak bir hafriyat kamyonu ve bir otomobile çarparak durmayı başaran araçtaki 3 kişiden 2’si yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan araç bir anda karşı şeride geçiyor. Taklalar atarak sürüklenen araç karşı yönden gelen iki araca birden çarparak durabiliyor.