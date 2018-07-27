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27 Temmuz 2018 00:48

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da bir kimya fabrikasının havalandırmasında yangın çıktı.

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

27 Temmuz 2018 00:48

İtfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahale etmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.


Yangın, saat 23.00 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın kısa sürede fabrikanın duvarlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri su ve köpükle müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yangının yan taraftaki fabrikaya da sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi yangının büyümesini engelledi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.




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