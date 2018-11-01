Tuzla'da korkutan gemi yangını

Yangın itfaiye ekiplerince kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan Litvanya bandıralı 145 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin ambarında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, birkaç kişi dumandan etkilendi. Yangını gören tersane çalışanları itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ettiği yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, ekiplerin patlamanın neden kaynaklandığını araştırmak için çalışma başlattı.