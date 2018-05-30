Tuzla Aydınlı köyü şelale park önü Aydınlı Yolu Caddesinde 28 mayıs saat 22:00 sıralarında trafik kazasında bir ticari taksi sürücüsü motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bayram Aydın yaralanırken, motosikletten yola savrulan Samer Ertürk ise hayatını kaybetmişti.

23 yaşındaki Samet Ertürk için Pendik Bahçelievler Camisi cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen törene Ertürk’ün ailesi, iş arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazeye katılan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin de aileye taziyelerini iletti. Cenaze töreni ve helallik alınmasının ardından Ertürk’ün naaşı Yeni Şeyhli Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, aynı kazada yaralı olarak kurtulan Bayram Aydın’ın ise hayatı tehlikeyi atlattığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.