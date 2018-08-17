İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü teknenin bulunması için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde tekne Bodrum Torba açıklarında demir atmış vaziyette bulunurken, teknenin seyir rotasının İtalya olduğu öğrenildi.

Olay, 19 Temmuz günü Tuzla’da bulunan özel bir Marina’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde marinanın açıklarına gelen 4 kişiden biri, gecenin ilerleyen saatlerinde denize atlayıp yüzerek tekneye çıktı. Olayı inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Teknenin özellikle terör örgütü soruşturmaları zanlılarının yurt dışına kaçırılması için kullanılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Türkiye’nin bir çok şehrinde çalışmalara başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, İstanbul ve Türkiye’deki Deniz Ticaret odaları, Deniz Hudut Kapıları, Liman Başkanlıkları, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adeta denizleri abluka altına aldı. Yapılan çalışmanın ardından tekne, Bodrum Torba’da bir balıkçı barınağında demir atmış vaziyette bulundu.

Yapılan incelemelerde teknede 800 litre mazot bulunduğu ve seyir rotasının İtalya olduğu öğrenildi. Teknede parmak izi çalışması yapan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İncelemelerin ardından Tuzla’ya getirilen tekne, sahibine teslim edildi.

Teknenin çalınma anı kamerada

Tuzla’da özel bir marinanın açıklarına geldikten sonra gece saatlerinde yüzerek tekneye çıkan hırsızın tekne ile marinadan çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.