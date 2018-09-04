Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 15:05

Tuzla’da patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde hava basınçlı patlama yaşandı.

Tuzla’da patlama: 1 ölü, 1 yaralı

04 Eylül 2018 15:05

Olayda bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay Tepeören Mahallesi’nde bulunan Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde yaşandı. Paslanmaz bağlantı parçaları üreten iş yerinde, üretim esnasında hava basınçlı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Olayda yaralanan Ramazan Ulu ve Yavuz Yıldız isimli işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ramazan Ulu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç