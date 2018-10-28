Tuzla'da pedallar Cumhuriyet için çevrildi

Tuzla'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tuzla'da bisiklet turu düzenlendi. Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 1'inci Tuzla Bisiklet Turu'na Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve 500 lise öğrencisi katıldı. Çağrıbey Ortaokulu önünden başlayan bisiklet turu İstasyon Caddesi, Tahaffuzhane Caddesi, A. Kılıç Bulvarı ve Şehitler Caddesi güzergahını takip ederek başlangıç yerinde sona erdi. Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Yazıcı, “Biz de bunun başlangıcını yapacağız. Ama aslında Tuzlamızda her türlü sportif faaliyetin yapılmasını arzu ediyoruz. Bisiklet de insanın beden sağlığı açısından çok önemli ve hem de bedeni disiplin etme açısından bütün vücudu çalıştıran bir spor dalı olarak görüyoruz. Ve gelenekselleşecek bir yarış düzenlemek dahil olmak üzere bisikletçilik konusunda Tuzlamızda inşallah en güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız” dedi.