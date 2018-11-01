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Tuzla'da tersaneler bölgesinde gemide yangın

Tuzla tersaneler bölgesinde bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı yere gelen itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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